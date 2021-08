Dresden

Die Landeshauptstadt hisst an drei Tagen in diesem Jahr die Flagge des Festjahres „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“. Erstmals weht sie am 5. September, dem Tag der jüdischen Kultur, vor dem Neuen Rathaus.

„Wir tolerieren keinen Antisemitismus in Dresden und wir stehen an der Stelle aller Menschen jüdischen Glaubens“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Jüdisches Leben habe auch in Dresden eine lange Tradition und es sei sein ganz persönlicher Wunsch, das wieder stärker in das Bewusstsein der Stadtgesellschaft zu tragen.

„Jüdische Woche“ in Dresden

Seit über 1700 Jahren leben Juden nachweislich auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Um dieses Jubiläum zu feiern, richten verschiedene Institutionen, Vereine und Organisationen bundesweit rund tausend Veranstaltungen aus. Ziel ist es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen, Vorurteile abzubauen und antisemitischem Denken etwas entgegenzusetzen.

In Dresden gibt es neben der „Jüdischen Woche“ etwa eine Ausstellung im Stadtmuseum, Lesungen in den Städtischen Bibliotheken und mehrere Konzerte. Außerdem sind im Foyer des Neuen Rathauses vom 31. August bis zum 6. September Publikationen zur Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens sowie Wissenswertes zu Antisemitismus ausgestellt.

Die Flagge des Festjahres weht auch am 9. November anlässlich der Reichspogromnacht und des 20-jährigen Jubiläums der Eröffnung der Dresdner Synagoge sowie am 11. Dezember, dem Jahrestag des Edikts von 321, vor dem Rathaus.

Am 11.Dezember 321 hatte der römische Kaiser Konstantin die Stadtoberen in Köln per Edikt angewiesen, Juden Bürgerrechte einzuräumen und sie öffentliche Ämter ausüben zu lassen.

Weitere Informationen: www.dresden.de/juedisches-leben und www.2021jlid.de

