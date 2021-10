Dresden

Die steigenden Asylbewerberzahlen in den Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen führen auch zu steigenden Zuweisungen von Personen nach Dresden. „Der Landeshauptstadt Dresden werden weiterhin 13,67 Prozent all jener Geflüchteten zugewiesen, die in die Zuständigkeit sächsischer Kommunen überstellt werden“, teilte das Sozialamt auf DNN-Anfrage mit.

Aufnahmeprognosen steigen

Dresden hat demnach im August 53 Personen und im September 22 aufgenommen. Für Oktober rechnet die Stadt mit voraussichtlich 95 aufzunehmenden Personen und für November mit 145 Personen. Die Kommunen sind in Deutschland gesetzlich verpflichtet, für die Unterbringung der Flüchtlinge zu sorgen. Die Zuweisung erfolgt über die Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats, der wiederum etwa fünf Prozent der in Deutschland registrierten Asylbewerber zugewiesen bekommt.

Neben Krisenregionen wie Afghanistan wird die allgemeine Situation derzeit durch Entscheidungen in Osteuropa beeinflusst. Seit mehreren Wochen wird von einer gestiegenen Anzahl an Asylsuchenden an der deutsch-polnischen Grenze – vor allem im Raum Görlitz – berichtet. Das Phänomen wird auf die Spannungen zwischen Belarus und der Europäischen Union zurückgeführt.

Probleme mit Belarus

Offenbar nutzt Belarus die Geflüchteten, um Druck auf die EU auszuüben, die derzeit Sanktionen gegen das Regime des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko verhängt hat. Die belarussischen Behörden befördern offenbar die illegale Einreise ins EU-Land Polen, von wo aus Geflüchtete auch von Schleusern nach Deutschland gebracht werden.

In Dresden werden die Geflüchteten im Stadtgebiet in zentralen Übergangswohnheimen und dezentralen Gewährswohnungen, die dafür von der Stadt angemietet werden, untergebracht. Mit Stand vom September 2021 verfügt Dresden laut Sozialamt über 2406 dezentrale und 500 zentrale Unterbringungsplätze.

Zum 30. September 2021 waren laut Sozialamt die zentralen Kapazitäten mit 390 Personen und die dezentralen Kapazitäten mit 1882 Personen belegt. Die Stadt passe die zur Verfügung stehenden Unterbringungskapazitäten beständig dem prognostizierten Bedarfen an, hieß es.

Regelmäßige Anpassung der Unterkunftszahlen

Spekulationen, wann die Kapazitäten ausgeschöpft sein könnten, wollte die Stadt nicht anstellen. Die Verweildauer der Flüchtlinge in den Unterkünften in Verantwortung der Stadt sei von mehreren Faktoren abhängig, so dass keine durchschnittliche Zeit dafür genannt werden könne. Herr des Verfahrens sei zudem die Ausländerbehörde im Zusammenspiel mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sowie der Zentralen Ausländerbehörde. Diese ZAB ist bei der Landesdirektion angesiedelt.

Auch zur Ausschöpfung der Kapazitäten sei keine Aussage möglich, da der Stadt die prognostischen Zuweisungszahlen immer nur für ei­nen begrenzten und überschaubaren Zeitraum übermittelt würden. „Da wir aber die Kapazitäten dem anpassen, sollten sie zu keinem Zeitpunkt erschöpft sein“, hieß es aus dem Sozialamt. Wenn Personen anerkannt sind, werden sie aufgefordert, sich eigenen Wohnraum zu suchen.

Von Flüchtlingskrise 2015 weit entfernt

Von den Zahlen aus der Flüchtlingskrise 2015 ist die Stadt damit derzeit noch weit entfernt. 2015 waren 4172 Personen der Landeshauptstadt zugewiesen worden. Im Jahr darauf beruhigte sich die Situation wieder und Dresden hatte 1837 Personen aufzunehmen.

Zum Stichtag 30. September 2016, nachdem die Kapazitäten erheblich ausgebaut werden mussten, verfügte die Landeshauptstadt über insgesamt 6710 Plätze für die Unterbringung von Asylbewerbern. Diese verteilten sich laut einer Mitteilung von Mitte Oktober 2016 auf 1898 Plätze in Übergangswohnheimen und 4812 Plätze in angemieteten Wohnungen.

2015 so viele Flüchtlinge pro Woche wie heute pro Monat

Zum Stichtag 30. September 2016 lebten laut einer damaligen Mitteilung insgesamt 4825 Personen in von der Stadt bereitgestellten Un­terkünften. Dabei waren 3151 Personen in Gewährleistungswohnungen, 868 in Übergangswohnheimen und 806 in Interimsunterkünften un­tergebracht.

Im Jahr davor, in der 44. Kalenderwoche ab 26. Oktober 2015, rechnete die Stadt Dresden mit insgesamt 51 neuen Flüchtlingen. In der Woche davor hatte die Stadt insgesamt 150 neue Flüchtlinge aufgenommen, 99 waren erwartet worden.

Bund und Land müssen informieren

Daher sei gegenwärtig in Dresden auch nicht geplant, in diesem Zusammenhang einen Krisenstab zu bilden. Es gibt aber klare Erwartungen: „Für die Stadt ist die zukünftige Etablierung von Planungssicherheit in dieser Angelegenheit besonders relevant“, erklärte das Sozialamt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Voraussetzung hierfür sei ein beständiger Informationsfluss von Bund und Ländern an die Kommunen, der die in den kommenden Monaten zu erwartende Entwicklung der Zuweisungszahlen umfasst.

Von Ingolf Pleil