In Dresden gibt es erhebliche Bedenken gegen die Pläne des Freistaats zur Reform des Berufsschulnetzes. „Wir sehen das Risiko, dass gewachsene Strukturen kaputtgehen, die sich einen Ruf erarbeitet haben“, erklärte Gerit Thomas. Sie leitet das Bildungsbüro der Stadt, das beim Bildungsbürgermeister angesiedelt ist.

Mehr Ausbildungskapazitäten in die Landkreise

Der Freistaat will mit einem neuen Schulnetzplan für den Berufsschulbereich die Angebote für die Berufsausbildung im Land umverteilen. Dabei sollen Kompetenzen gebündelt und der ländliche Raum gestärkt werden. Rund 70.000 Schüler und Auszubildende besuchen aktuell 61 Berufliche Schulzentren in Sachsen. In Dresden gibt es rund 14.000 Jugendliche an zwölf Berufsschulen in öffentlicher Trägerschaft.

Nach dem Vorentwurf des Landes, der gegenwärtig diskutiert wird, sollen mehr Ausbildungskapazitäten auf Landkreise verteilt werden, als von dort in die Stadt kommen. Am Ende könnte Dresden mehr als 1000 Schüler einbüßen. Es geht unter anderem um die Verlagerung der Ausbildung von Friseuren, Maßschneidern, Kraftfahrzeugmechanikern, Personaldienstleistungs- und Tourismuskaufleuten, Land- und Tierwirten.

Die meisten Betroffenen gibt es am Beruflichen Schulzentrum für Elektrotechnik. Dort sollen von mehr als 2000 Ausbildungsplätzen fast 600 in den ländlichen Raum gelenkt werden, darunter vor allem Elektroniker und Mechatroniker.

Aus verschiedenen Innungen, der Handwerkskammer sowie von SPD und Grünen gab es bereits massiven Widerspruch dagegen. Bedenken äußern auch betroffene Berufsschullehrer, deren künftiger Arbeitsort ungewiss ist. Für viele Lehrkräfte, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, stünden nach Wechseln in den 1990er Jahren nochmals Umzüge zu anderen Schulen an. Bei jungen Lehrern sei zu befürchten, dass sie lieber in die freie Wirtschaft gehen.

Betroffene Schulen reagieren ablehnend

Am Dienstag stieg die Stadt nun mit einer ersten Positionsbestimmung zu den Plänen im Bildungsausschuss in die Diskussion mit den Stadträten ein. Die Basis dafür sind nicht zuletzt ablehnende Stellungnahmen aus den stark betroffenen Berufsschulen selbst. Darin wird auch auf Investitionen in die Ausstattung der Schulen in den letzten Jahren in Millionenhöhe verwiesen.

Abschließend ist das Meinungsbild noch nicht. So lotet die Stadt aus, ob mit den Landkreisen gegebenenfalls ein gemeinsamer Alternativvorschlag erarbeitet werden kann. Offen ist auch, ob sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) schon zum Vorentwurf gegenüber dem Freistaat äußern wird. Für die Stellungnahme im Anhörungsprozess zum endgültigen Entwurf, den der Freistaat für Herbst angekündigt hat, will sich der OB auf jeden Fall durch das Votum des Stadtrats ein Mandat erteilen lassen.

Doch das Bildungsbüro der Stadt hält sich nicht nur an der Verschiebung einzelner Berufsgruppen fest. Die Pläne für das Berufsschulzentrum Elektrotechnik seien schmerzhaft für die Schule, für den Wirtschaftsstandort Dresden und für die Fachkräftestrategie der Stadt ebenso. Büroleiterin Thomas geht sogar noch weiter und spricht von „systematischen Mängeln“.

Beispielsweise würden die freien Träger im Entwurf weder quantitativ noch qualitativ betrachtet. Dabei sei klar, dass bei Berufen, für die keine großen Einstiegsinvestitionen nötig sind, ganz schnell ein freier Träger bereitstehe, wenn das kommunale Angebot in der Stadt wegfalle. Dann gebe es keine Nachfrage für die öffentlich getragene Ausbildung auf dem Land.

Löbau oder Rodewisch oder doch lieber weg aus Sachsen ?

Thomas kann auch nicht erkennen, wo Schülerprognosen und Wanderungsprognosen in den Plan Eingang gefunden haben. Bei ihr nähre das „begründete Zweifel“ an den Plänen. „Es wird teuer, wenn die Schüler ganz anders mit ihren Füßen abstimmen.“

Dabei stellt sie sich nicht nur die Frage, ob Jugendliche, deren Berufswunsch nicht mehr in Dresden ausgebildet wird, dann nach Löbau oder Rodewisch gehen oder doch gleich nach Nürnberg oder anderswohin. Die Leiterin des Bildungsbüros hält es auch für denkbar, dass Jugendliche dann der Berufsausbildung ganz verloren gehen. Der Wegfall attraktiver Ausbildungsangebote an den Berufsschulen könnte den Trend zu Gymnasium und Studium verstärken. Dabei ist der Freistaat seit Jahren bemüht, die Oberschule und die duale Berufsausbildung aufzuwerten.

Zudem stünden „Großstädte auch für den Freistaat“, hätten gute Ausbildungsbedingungen Zugkraft für die Zuwanderung junger Menschen nach Sachsen. Insgesamt könnten mit dem Reformplan für die Berufsschulen „Tendenzen befördert werden, denen der Freistaat sonst versucht entgegenzutreten“. Aus der Berufsbildungsforschung lasse sich ableiten, dass „der Plan so nicht aufgehen wird“.

