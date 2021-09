Dresden

Der Immobilienmarkt in Dresden kennt auch im ersten Halbjahr 2021 nur eine Richtung: Die Preise gehen nach oben, teilweise drastisch. Nur in einem Segment des Marktes hat der Durchschnittspreis nachgegeben. Das stellt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt Dresden in seinem Marktbericht fest. Das sind die Trends auf dem Immobilienmarkt.

Wie sortiert sich das erste Halbjahr ein?

Auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Der Ausschuss erfasste 2.238 Eigentümerwechsel von Immobilien mit einem Volumen von 938 Millionen Euro. Darunter waren 2.032 Kaufverträge mit einem Umsatz von 878,3 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2020 waren es 1.966 Kaufverträge und 918,5 Millionen Euro Umsatz, im ersten Halbjahr 2019 dagegen 1.654 Verträge mit einem Volumen von 865,3 Millionen Euro.

„Im ersten Halbjahr 2021 zeigt sich der Immobilienmarkt in Dresden robust. Sowohl die Anzahl erfasster Eigentumsübertragungen als auch der Geldumsatz liegen auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Investitionen in sichere Anlagen, zu denen Immobilien gemeinhin zählen, sind weiterhin ungebrochen“, erklärte Klara Töpfer, Vorsitzende des Gutachterausschusses.

Wo gab es die höchste Preissteigerung?

Bei Baugrundstücken für Mehrfamilienhäuser beziehungsweise Wohn- und Geschäftshäuser. Hier wurden im ersten Halbjahr im Durchschnitt 1.055 Euro pro Quadratmeter fällig. Das ist eine Steigerung um 27 Prozent um Vergleich zum zweiten Quartal 2020.

Der Spitzenwert lag bei 2.230 Euro pro Quadratmeter. Die Preisentwicklung hänge mit dem geringen Angebot an Baugrundstücken zusammen, so der Ausschuss: Wurden im zweiten Halbjahr 2020 noch 13 Grundstücke verkauft, so waren es im ersten Halbjahr 2021 nur noch sechs.

Wie sieht es bei Grundstücken für Eigenheime aus?

Nicht ganz so dramatisch. Häuslebauer müssen aktuell im Durchschnitt 340 Euro pro Quadratmeter Bauland zahlen. Im zweiten Halbjahr 2020 waren es noch 320 Euro. Das sind rund sechs Prozent mehr. Im ersten Halbjahr wurden 45 Baugrundstücke für Eigenheime verkauft. Im gleichen Zeitraum 2020 waren es noch 23 Grundstücke.

Was kosten Häuser in Dresden?

15 Prozent mehr als im Vorjahr, was Eigenheime betrifft. Die Preise differieren zwischen 725 und 8.335 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche und liegen im Durchschnitt bei 3.890 Euro. Das sind 15 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2020. Das teuerste Häuschen wechselte für 1,2 Millionen Euro den Besitzer, es steht in Loschwitz. Bei Mehrfamilienhäusern ist der Preisanstieg moderater und beträgt zwei Prozent. Der Durchschnittspreis liegt bei 2.300 Euro pro Quadratmeter.

Werden Eigentumswohnungen vielleicht billiger?

In der Tat: Die Preise für sanierte Eigentumswohnungen sind um rund fünf Prozent gesunken, liegen aber immer noch bei 4.755 Euro pro Quadratmeter. Neu errichtete Eigentumswohnungen wechseln im Schnitt für 5.065 Euro pro Quadratmeter die Besitzer, rund fünf Prozent mehr als zuvor.

Welche Objekte werden am Markt gehandelt?

Vor allem Eigentumswohnungen. Der Gutachterausschuss erfasste 1.623 Kaufverträge, das sind 80 Prozent aller Verkäufe im ersten Halbjahr. Davon waren rund 70 Prozent Weiterverkäufe. Bei den bebauten Grundstücken ist die Zahl der Verkäufe von 387 im ersten Halbjahr 2020 auf 335 gesunken, der Geldumsatz von 598 Millionen Euro auf 436 Millionen Euro. Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich, was sich eben auf die Preise auswirkt.

Von Thomas Baumann-Hartwig