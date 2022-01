Dresden schraubt die Sozialwohnbau-Quote nach unten

Dresden

Ist Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein fauler Apfel? Wenn es um den sozialen Wohnungsbau geht, schon, meint Johannes Lichdi, Vorsitzender der Dissidenten-Fraktion. Und spitzte die Thematik am Donnerstagabend auf die anstehende Oberbürgermeisterwahl zu: Grüne und SPD dürften nicht einknicken, forderte Lichdi, sondern müssten dafür kämpfen, dass Dresden einen neuen Oberbürgermeister bekomme.

Der Oberbürgermeister-Wahlkampf hat begonnen

Der Oberbürgermeister-Wahlkampf hat begonnen, und Lichdi schilderte Hilbert als Totengräber, der den sozialen Wohnungsbau in Dresden beerdigen wolle. Während Dissidenten und Linke das zarte Pflänzchen hegen und pflegen wollen, gewissermaßen.

16 Stimmen von Linken und Dissidenten reichten indes nicht, Änderungen am Kooperativen Baulandmodell zu verhindern. Hilbert hatte die Debatte in der Tat angestoßen, indem er vor mehr als einem Jahr eine Vorlage auf den Tisch legte und die Stadtratsfraktionen unter Zugzwang setzte. 30 Prozent Sozialwohnungen müssen Investoren in Plangebieten bisher errichten, die Hilbert-Vorlage sollte die Quote auf 15 Prozent beschneiden. Was zur Folge hätte: 900 Sozialwohnungen würden bis 2025 entstehen statt 1600.

Fünf Fraktionen setzten sich an den Verhandlungstisch

Fünf Fraktionen setzten sich an den Verhandlungstisch: CDU, Grüne, Linke, SPD und FDP. Ob die Dissidenten eingeladen waren, darüber scheiden sich die Geister. Die Dissidenten fühlen sich nicht eingeladen, andere Verhandlungspartner haben andere Erinnerungen.

1400 Sozialwohnungen bis 2025

Nach intensiven Verhandlungen, bei denen die Fetzen geflogen sind, wie CDU-Wohnungspolitiker Ingo Flemming erklärte, lag ein Kompromiss auf dem Tisch: 30 Prozent Sozialwohnungen ab der 101. Wohnung. Bis 100 Wohnungen dagegen 15 Prozent. Was bedeutet: Für kleine Baugebiete gilt eine kleine Quote. Je größer das Vorhaben, umso höher der Prozentsatz an Sozialwohnungen. 1400 davon werden mit diesem Modell bis 2025 entstehen, rechnete Grünen-Baupolitiker Thomas Löser vor. „500 bezahlbare Wohnungen gerettet. Weil wir uns nicht in die Büsche geschlagen haben“, verteidigte der Grüne den Kompromiss.

„Die reine Lehre ist ein Spiel mit dem Feuer“

Die Linken seien aus dem Verhandlungen ausgestiegen und hätten sich nicht wieder gemeldet, sagte SPD-Sozialpolitiker Vincent Drews. Es sei ein Spiel mit dem Feuer, an der reinen Lehre festzuhalten und 30 Prozent oder mehr Sozialwohnungen zu fordern, so Drews. Wer darauf beharre, riskiere nur, dass eine knappe Mehrheit für komplett 15 Prozent stimme und dann gleich mal 700 Sozialwohnungen fehlen würden.

Drei Dissidenten hatten Redebedarf

Von den vier Dissidenten-Stadträten ergriffen drei in der Debatte – wegen der Corona-Situation sollte kurz und knapp diskutiert werden – das Wort, und einer davon war Martin Schulte-Wissermann, der für die Piraten als Oberbürgermeister-Kandidat antritt. Grüne und SPD müssten dem Kompromiss nicht zustimmen, so Schulte-Wissermann, denn AfD und Freie Wähler hätten ja Zustimmung signalisiert. „Toll verhandelt“, meinte der Pirat zum Ergebnis, der Kompromiss strotze vor Pferdefüßen.

Stabile Grundlage für die Bauwirtschaft

Aber, so Flemming, künftig werde nicht mehr jedes halbe Jahr am Kooperativen Baulandmodell geschraubt, weil sich eine Zufallsmehrheit im Stadtrat finden würde, sondern die Bauträger hätten Sicherheit. Wohnungsbau sei ein langfristiges Geschäft, Unternehmen bräuchten eine Planungsgrundlage. 52 gegen 16 Stimmen wie bei der Abstimmung dürften die gewünschte stabile Grundlage wohl sein.

Das Kommunalrecht kennt keine Handstreiche

Im Herbst 2020 war das noch anders. Da stimmte der Stadtrat quasi im Handstreich mit hauchdünner Mehrheit die 30 Prozent aus dem Kooperativen Baulandmodell und schrieb die Quote auf 15 Prozent fest. Es fehlte ein einziger Stadtrat bei den Grünen, das brachte dem Antrag die Mehrheit. Weil das Kommunalrecht Handstreiche nicht kennt, kassierte Hilbert den Beschluss – und legte seine Vorlage vor, die der Stadtrat jetzt mit der Kompromissformel modifizierte.

Dresdens Bauwirtschaft ist angetan

Die Dresdner Bauwirtschaft zeigte sich durchaus angetan von dem Beschluss, wie die Initiative „Stadtgestalter Dresden“ mitteilte. Hiesige Bauunternehmen hatten gegen das Kooperative Baulandmodell vor dem Oberverwaltungsgericht Bautzen geklagt. Die Mitglieder der „Stadtgestalter“ werden sich jetzt aus dieser Klage zurückziehen, kündigte Sprecher Jochen Lagerein an. Die „Stadtgestalter“ würden sich zum sozialen Wohnungsbau bekennen und das Gespräch mit der Stadtverwaltung suchen, erklärte Lagerein.

Von Thomas Baumann-Hartwig