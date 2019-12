Das sind Dresden schönste grüne Dächer und Fassaden

Dresden

Dresden soll grüner werden. Das ist leicht gesagt, aber nicht so leicht umgesetzt, vor allem wenn in der Stadt immer mehr gebaut wird und freie Flächen verschwinden. Der Stadtrat hat nun auf seiner Sitzung am Freitag mit großer Mehrheit den Oberbürgermeister beauftragt, bis zum 31. Mai 2020 eine Begrünungssatzung zu erarbeiten. Ziel ist, bei Neubauten und Erweiterung baulicher Anlagen die Schaffung von Grünanlagen vorzuschreiben. Das können grüne Innenhöfe, Außenanlagen, begrünte Dächer oder auch Fassaden sein.

Wie das aussehen könnte, zeigt der Wettbewerb „ Dresden baut grün“. Diesen hatte das Dresdner Umweltamt im Mai dieses Jahres ausgerufen. Am Freitag prämierte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen im Festsaal des Dresdner Rathauses die Sieger.

Sonderpreis für den Bauzaun am Kraftwerk Mitte

Aus 26 Wettbewerbsbeiträgen wurden neun Preisträger ausgewählt. Der Jury gehörten Prof. Hennig Günther, Studiendekan Gartenbau an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden, Gunter Mann, Präsident des Bundesverbandes GebäudeGrün e.V. und der Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e. V., sowie Stadtplanungsamtsleiter Stefan Szuggat und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen an.

In Dresden wurden grüne Dächer und grüne Fassaden von privaten Hausbesitzern ausgezeichnet.

Zum einen wurden grüne Dächer und grüne Fassaden von privaten Hausbesitzern ausgezeichnet. Zum anderen konnten Planungs- und Architekturbüros von ihnen entworfene und umgesetzte Dachbegrünungen einreichen. Einen Sonderpreis bekam das Büro Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten für die Begrünung eines Bauzaunes am Kraftwerk Mitte.

In der Kategorie Fassadenbegrünung ging der mit 500 Euro dotierte erste Preis in die Dresdner Neustadt. Unter dem Motto „Drei Häuser – drei Konzepte“ entwickelten die Bewohner an der Sebnitzer Straße über mehr als 20 Jahre schrittweise „eine beeindruckend vielfältige Fassadenbegrünung mit verschiedenen rankenden Weinsorten, die den Innenhof aufwerten, für angenehmere Temperaturen im Sommer sorgen und im Spätsommer zur Weinernte einladen“, so das Urteil der Jury. Diese hob zudem die Einbindung von Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse sowie die Regenwassersammelanlagen hervor.

