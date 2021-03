Dresden schafft mehr Platz für Fußgänger

Dresden

Na, wie oft waren Sie im vergangenen Jahr spazieren? Die Pandemie hat dazu geführt, dass der kleine oder große Rundgang im Freien durchaus schon mal zum Höhepunkt des Tages avancierte. Dementsprechend wurden die Fußwege gut genutzt. Sofern das möglich war.

Stolperfallen hier, fehlende Querungen da und teilweise viel zu wenig Platz – die Stadt kennt die Probleme des Dresdner Gehwegenetzes und arbeitet deshalb seit einiger Zeit an einem Fußverkehrskonzept. Über den aktuellen Stand informierten die Verantwortlichen am Freitag.

Das sind die Ziele im Fußverkehrskonzept

Zum einen soll die Aufenthaltsqualität verbessert werden. Zum anderen will die Stadt die Barrierefreiheit steigern und die Stolperfallen minimieren. So fasste Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) die Vorhaben zu den Fußwegen zusammen. Wie die Pläne im Einzelnen aussehen, haben wir einmal aufgedröselt.

Die Nachricht, dass ein Konzept eigens für Dresdner Fußgänger erarbeitet werden soll, ist nicht neu. Schon 2019 wurde die Erarbeitung angekündigt. Über 2000 Kilometer Wege müssen analysiert, verbessert und auch gesichert werden.

„In den letzten 20 Jahren wurde jeder vierte Weg zu Fuß zurückgelegt“, sagt Matthias Pfeil, Sachbearbeiter in der Verkehrsentwicklungsplanung im Stadtplanungsamt mit Blick auf die Zahlen für Dresden. Diese Entwicklung hält bis heute an, gleich danach fällt bei 36 Prozent der Dresdner die Wahl auf das Auto.

Der Anteil der Fußgänger soll sich in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Dafür soll die Unfallgefahr für Fußgänger reduziert werden, mehr Barrierefreiheit alle Bevölkerungsteile einschließen und der öffentliche Raum vor allem gerecht aufgeteilt werden.

„Viele Gehwege sind zu schmal. Die Aufteilung muss gerechter geschehen und Fußwege nicht nur auf den übrig gebliebenen Rest verteilt werden“, fordert Baubürgermeister Kühn. Außerdem sollen Haltestellen und Mobipunkte für Fußgänger besser zugänglich gemacht werden. Direkte und kurze Wege sind das Ziel, betont Matthias Pfeil. Um das alles umsetzen zu können, braucht es künftig mehr Geld und mehr Personal, so Stephan Kühn.

Zwei Teile des Konzepts sehen vor, Netzlücken zu schließen und neue Querungen zu bauen. Allein letztere sind an rund 250 Stellen in der Stadt geplant. Für beiden Teile hat das Stadtplanungsamt inzwischen Prioritätenlisten ausgearbeitet.

So will sich die Stadt Wege sichern

Netzlücken entstehen, wenn ein Weg fehlt oder wegfällt. Diese Lücken können zwar geschlossen werden, doch noch sind nicht alle Wege rechtlich gesichert. Bedeutet: Manche Wege werden zwar von Fußgängern genutzt, sind aber nicht im Bestandsverzeichnis eingetragen. Das können beispielsweise Wege durch Wohnanlagen oder Kleingartenvereine sein. Inzwischen haben das Stadtplanungsamt 700 Prüfaufträge erreicht. 280 davon ermittelte die Stadt selbst. Über 100 Vorschläge schickten Bürger, Vereine und Unternehmen – so auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) – ein. Ebenso wurden Vorschläge von Stadtbezirken und Ortschaften aufgenommen.

Eine wichtige Voraussetzung für die Aufnahme in das Verzeichnis: „Der Weg muss schon vor dem 16. Februar 1993 und seitdem öffentlich genutzt worden sein“, erklärt Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamts. Bis zum 31. Dezember 2022 müssen alle mitgeteilten Wege geprüft werden. Dazu gehören innerstädtische Wege, beispielsweise nahe der St. Petersburger Straße, aber auch Wanderwege, wie etwa im Zschonergrund, erklärt Matthias Pfeil.

Hier soll es schöner, barrierefreier und sicherer werden

Insgesamt 61 Gehwege wurden 2020/21 saniert. Neue Fußgängerüberwege, Ampeln und andere Querungshilfen sind von dieser Zahl ausgenommen. Insgesamt kostete das die Stadt rund 4,2 Millionen Euro.

Für 2021/22 sind laut Stadtverwaltung 82 Sanierungen der Gehwege geplant. Die geplanten Kosten dafür sind mit rund 4,6 Millionen Euro etwas höher angesetzt. Wie schlecht es um die Dresdner Fußwege steht, können die Verantwortlichen nicht in konkrete Zahlen fassen. Eine neue Zustandsbewertung wird erst für Ende dieses Jahres erwartet. Die letzte stammt von 2016. Dort waren 15 Prozent aller Verkehrswege, also auch Straßen, in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand, wie Simone Prüfer erklärt. „Wir rechnen mit einer Verdopplung dieser Zahl“, ergänzt sie.

In Sachen gesteigerte Aufenthaltsqualität geht das Projekt Promenadenring mit gutem Beispiel voran. Der westliche Teil mit dem Brunnen am Dippoldiswalder Platz ist inzwischen fertig. Der Schalenbrunnen der Künstlerin Leonie Wirth stand früher an der Prager Straße und wurde für den neuen Standort aufbereitet. Ab April soll er sprudeln.

Der westliche Promenadenring kann sich inzwischen sehen lassen. Hier war das Ziel die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Quelle: Anja Schneider

Ein weiteres Verschönerungsprojekt ist der Grünzug an der Gehestraße. Hier wurden neue Fuß- und Radwege sowie Grünanlagen geschaffen und sollen Besucher zum Verweilen einladen. Noch in Arbeit ist der Rathauspark in Löbtau. Die Parkanlage soll bis Mai fertig gestellt werden und den Bezug der Wohnanlagen zum Flussbereich der Weißeritz stärken. Doch es muss nicht immer ein neuer Stadtpark sein: An der Korolenkostraße ist der Gehweg jetzt teils mit Asphalt und teils mit Granit befestigt. 13 neue Bäume wurden gepflanzt.

Um den Bereich zwischen Lennéstraße und Lingnerallee barrierefreier zu gestalten, wird im kommenden Jahr die Decke des Gehwegs getauscht. Granitplatten und geschliffenes Pflaster sollen die jetzige Holperpiste dann auch für Rollstühle zugänglich machen. Außerdem sind ein Blindenleitsystem und Fahrradbügel geplant.

Auch Bordsteinkanten können unüberwindbare Barrieren sein. Bereits abgesenkt wurden sie im Bereich Dinglingerstraße Höhe Winterbergstraße, in Höhe der Strehlener Straße zwischen Hauptbahnhof und Begegnungsstätte des Verbandes der Körperbehinderten sowie der Begegnungsstätte des Verbandes für Blinde und Sehbehinderte. Ähnliche Vorhaben sind im Umfeld des Uniklinikums geplant, außerdem an Franz-Mehring-Straße, Dürerstraße, Hansastraße und weiteren Standorten. Am Haltepunkt Pieschen sollen im nächsten Jahr zwei Mittelinseln entstehen und die Bushaltestelle barrierefrei gestaltet werden.

An der Boltenhagener Straße hat die Stadt einen Fußgängerüberweg errichten lassen. Querungen dieser Art sollen noch viele folgen. Quelle: Anja Schneider

In Klotzsche an der Boltenhagener Straße / Ahlbecker Straße wurde die Verkehrssicherheit mittels Zebrastreifen und Verkehrsinsel verbessert. Der Fußgängerüberweg ist außerdem barrierefrei und mit Aufmerksamkeitsfeldern für Blinde versehen worden. Ein ähnliches Projekt konnte in Cotta realisiert werden: Hier gibt es an der Grillparzer Straße / Leutewitzer Straße einen neuen Zebrastreifen und ebenso Aufmerksamkeitsfelder auf dem Gehweg. Beide Projekte verbessern gleichzeitig die dort verlaufenden Wege zu Kita und Schule.

Außerdem hat das Stadtplanungsamt vor, den Kreisverkehr an der Sternstraße umbauen zu lassen. Dies sei eine Maßnahme, die von der Unfallkommission empfohlen wurde, sagt Simone Prüfer. Neben der Erhöhung der Radverkehrssicherheit sollen auch Fußgängerüberwege errichtet werden. Das Projekt befindet sich jedoch noch in Planung und die Bauarbeiten beginnen erst 2022.

Ein Beispiel für die Beseitigung von Stolperfallen ist die Jägerstraße. Hier bahnten sich über die Jahre die Wurzeln der Bäume Wege kreuz und quer über den Fußweg. Inzwischen ist davon nicht mehr viel übrig. Seit Januar wird der Gehweg hier mit Betonplatten ausgestattet.

An der Jägerstraße kann sich der Gehweg schon sehen lassen. Hier wurden Stolperfallen in Form von Baumwurzeln entfernt. Quelle: Anja Schneider

Die Bauarbeiten sollen bis Ende März beendet sein. Noch auf Verbesserung warten muss der Gehweg zwischen Am Lehmberg und Weststraße in Briesnitz. Der zusammengeflickte Fußweg soll noch in diesem Jahr durch ein Betonsteinpflaster ersetzt werden, inklusive Straßenabläufen und Bordsteinen.

So steht es um die „Bettelampeln“

Erst Hand auflegen, dann über die Straße gehen: Bedarfsampeln signalisieren den Fußgängern nur dann grün, wenn sie vorher die „Bitte drücken“-Taste betätigt haben. Laut Baubürgermeister Stephan Kühn werden derzeit Möglichkeiten geprüft, dieses „Betteln“ um grünes Licht abzuschaffen. „Der Fußgänger hat das Recht, eine Straße zu überqueren, ohne vorher darum betteln zu müssen“, sagt er. Dafür soll langfristig die Anzahl der Anforderungstasten reduziert und die Ampelschaltung fußgängerfreundlicher gestaltet werden.

Derzeit müssen Fußgänger bei rund einem Drittel der Ampeln tagsüber erst die gelbe Taste berühren, bevor es grün wird. Künftig soll dies kontaktlos möglich sein. Doch das passende System dafür muss erst noch gefunden werden.

Von Lisa-Marie Leuteritz