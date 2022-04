Dresden schafft Platz für Kriegsflüchtlinge

Dresden

Die Gastfreundschaft der Dresdner kennt keine Grenzen: Über 5000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in privaten Unterkünften untergekommen. Dresdner haben ihre Häuser und Wohnungen geöffnet und Menschen aufgenommen, die vor Putins Bomben flüchten mussten. Ohne diese Unterkünfte müsste die Stadtverwaltung die Kriegsflüchtlinge – die meisten von ihnen Frauen und Kinder – in Notunterkünften wie Turnhallen oder Zeltstädten unterbringen.

6500 Flüchtlinge in Dresden registriert

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bedankte sich am Mittwochabend bei den Dresdnern für diese Unterstützung. 6500 Menschen aus der Ukraine sind inzwischen in Dresden registriert, was heißt: Die privaten Quartiere reichen längst nicht aus. Dresden hat Zimmer in Hotels gemietet, die allmählich aber nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach Ostern beginnt die Hochsaison für den Tourismus und die Zimmer werden wieder von Dresden-Besuchern gebucht.

Der Stadtrat hat am Mittwochabend ein umfangreiches Paket verabschiedet, mit dem die Stadtverwaltung 1389 Unterkunftsplätze für Kriegsflüchtlinge schaffen will. Dafür sollen sechs Hotels im Stadtgebiet angemietet werden. Die größte Unterkunft in der Liste wird das NH Hotel auf der Hansastraße mit 538 Plätzen, weitere Objekte befinden sich in Klotzsche, Laubegast, Briesnitz, am Neumarkt im Stadtzentrum und in Leubnitz-Neuostra.

Mindeststandards einhalten

Für die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge muss Dresden von den selbst gesetzten Standards abrücken, wonach eine Sammelunterkunft nicht mehr als 65 Plätze umfassen sollte. Pia Barkow (Die Linke), Tina Siebeneicher (Grüne) und Vincent Drews forderten, dass die Abweichung nicht zu einem Dauerzustand werden dürfe. Zudem müsse die Stadt Mindeststandards einhalten und beispielsweise darauf achten, dass nicht fremde Menschen in einem Doppelzimmer untergebracht werden.

1800 Euro pro Platz und Monat

Christoph Blödner (FDP) forderte, einen genauen Blick auf die Kosten zu werfen. Die Anmietung des Landhotels auf der Fritz-Meinhard-Straße schlage mit mehr als 1800 Euro pro Platz und Monat zu Buche, das sei zu teuer. Das lehne die FDP ab.

Notunterkünfte sind keine Dauerlösung

„Notunterkünfte dürfen nicht zu Dauerlösungen werden“, mahnte Hilbert. Plätze in Turnhallen oder in der Messe sollten Flüchtlingen nur für kurze Zeit ein Dach über dem Kopf bieten. Oberste Priorität sei es, so Siebeneicher, die Flüchtlinge in Wohnungen unterzubringen. Das bestätigte Michael Schmelich (Dissidenten): Mit den Kosten, die in den Hotels entstünden, könnte Dresden über 400 Wohnungen zu marktüblichen Konditionen anmieten.

Container kosten noch mehr

Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) gab zu bedenken, dass eine Unterbringung in Zelten oder Containern deutlich teurer sei als die Anmietung von Hotels. Die Stadt wolle Turnhallen freiziehen und dem Schul- und Vereinssport wieder zur Verfügung stellen, das gehe nur, wenn die Flüchtlingen in Hotels untergebracht würden. Diese mahnenden Worte wirkten: Für alle Punkte des Pakets fand sich eine Mehrheit.

Von Thomas Baumann-Hartwig