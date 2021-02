Dresden

In Dresden gilt ab Montag eine neue Allgemeinverfügung für die Quarantäne von Kontaktpersonen der Kategorie I, von Verdachtspersonen und positiv Getesteten. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die neuen Regeln ersetzen die bis dahin gültige Verfügung. Der Freistaat Sachsen hat die Kommunen dazu aufgefordert, die Quarantäne neu zu regeln. Hintergrund für die neuen Regeln sind die Virusmutationen, die schärfere Bestimmungen erfordern. Zudem werden in Kürze sogenannte Corona-Laien-Tests zugelassen, die eine Selbsttestung ermöglichen. Auch zum Umgang mit diesen Testergebnissen enthält die Allgemeinverfügung Bestimmungen.

Bei positiv getesteten Personen unterscheidet die neue Verfügung zwischen einem positiven Ergebnis durch eine PCR-Testung oder einen Schnelltest, der durch professionell geschultes Personal vorgenommen wurde und dem positiven Ergebnis eines so genannten „Laientests“ – einem Antigenschnelltest, der eigenhändig durchgeführt werden kann.

Quarantäne endet nach zehn Tagen

Bei Profi-Tests bekommen positiv getestete Personen einen direkten Nachweis auch für den Arbeitgeber und müssen sich selbst mit dem eigenen Hausstand in sofortige Quarantäne begeben sowie die Kontaktpersonen der Kategorie I selbstständig informieren. Für sie selbst endet die Quarantäne am zehnten Tag, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei geblieben sind. Beim Verdacht oder einem Nachweis einer Infektion mit einer neuartigen Variante von Corona empfiehlt das Gesundheitsamt den Betroffenen, auch nach Ablauf des zehnten Tages und bei seit 48 Stunden bestehender Symptomfreiheit vor Beendigung der Quarantäne einen Negativtest von Profis einzuholen.

Zeigt ein Antigenschnelltest in Eigenregie ein positives Ergebnis, gelten diese Personen als Verdachtspersonen und sind in der Pflicht, schnellstmöglich einen PCR-Test durch den behandelnden Arzt durchführen zu lassen. Der Hausstand muss erst in Quarantäne gehen, wenn sich das positive Testergebnis bestätigt. Dann ist auch in diesem Szenario der Nachweis erbracht. Die Personen sind dann ebenfalls verpflichtet, die Kontaktpersonen zu benennen und zu informieren. Die Quarantäne ist wie bei einer positiv getesteten Person nach zehn Tagen mit den genannten Einschränkungen aufgehoben. Damit wird der Kreis der sogenannten Verdachtspersonen erweitert. Zuvor galten nur Betroffene als Verdachtspersonen, die sich nach Anordnung des Gesundheitsamtes oder nach ärztlicher Beratung mit einem PCR-Test untersuchen ließen und auf das Testergebnis warteten.

Zeitraum von sechs auf drei Monate verkürzt

Kontaktpersonen der Kategorie I müssen nicht in Quarantäne, wenn sie selbst innerhalb der letzten drei Monate einen positiven PCR-Nachweis hatten, symptomfrei sind und die Quarantäne bereits beendet haben. Der Zeitraum wurde von sechs auf drei Monate verkürzt. Dies gilt sowohl für Angehörige im Hausstand eines positiv Getesteten als auch für Kontaktpersonen der Kategorie I außerhalb des Hausstandes.

Bei neuartiger Variante keine Verkürzung der Quarantäne

Kontaktpersonen der Kategorie I, die nicht zum Hausstand einer positiv getesteten Person gehören, können die Quarantäne mittels eines negativen Corona-Tests – Antigenschnelltest oder PCR-Test – auf zehn Tage verkürzen, wenn sie während der Quarantäne keine Symptome entwickelt haben. Der Test darf frühestens am zehnten Tag der Quarantäne durchgeführt werden. Bei Verdacht auf oder Nachweis einer neuartigen Variante von Corona erfolgt keine Verkürzung der Quarantänedauer von 14 Tagen. Hier muss die Kontaktperson zudem noch eine Woche nach dem Ende der 14-tägigen Absonderungsdauer eine ergänzende Selbstbeobachtung auf Krankheitszeichen durchführen und bei Auftreten von Symptomen das Gesundheitsamt informieren. Treten Symptome auf, muss die Person zum Test.

Kontakt Gesundheitsamt bei Infektionsfällen – E-Mail: gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de; Telefon: 0351-4885322

Weiterführende Information auf der Internetseite: www.dresden.de/corona

Von Thomas Baumann-Hartwig