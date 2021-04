Dresden rechnet mit weniger Kindern

Dresden

Bestätigung für den Trend der letzten Zeit: In Dresden sinken die Kinderzahlen weiter. Die Stadt will diese Gelegenheit nutzen, um ihre Qualitätsoffensive in der frühkindlichen Bildung fortzusetzen.

Die Strategie der Landeshauptstadt schreibt das Rathaus regelmäßig in einem sogenannten Fachplan für Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege fest. Das Papier hat das Dresdner Kita-Amt jetzt für das Schuljahr 2021/2022 fortgeschrieben und für die Beratungen in den Stadtratsgremien und dem Jugendhilfeausschuss auf den Weg gebracht.

Die Planung basiert auf der aktuellen Bevölkerungsprognose der Kommunalen Statistikstelle vom November 2020. Angesichts dieser Zahlen erwartet Dresden einen sinkenden Bedarf an Plätzen in der Kindertagesbetreuung. Laut Fachplan werden 32.637 Betreuungsplätze gebraucht, voraussichtlich 33.249 Plätze können angeboten werden.

Auswirkungen der Nachwendezeit

Die Stadt war schon vor einigen Jahren auf sinkende Kinderzahlprognosen reagiert und war vom bis dahin nötigen Aufbau zusätzlicher Kapazitäten abgerückt und hatte verstärkt auf die Qualitätsverbesserung gesetzt. Diese Entwicklung setzt sich nun fort. Nach der Bevölkerungsprognose 2020 ist nun von noch weniger Geburten auszugehen. Bis zum Jahr 2028 sinkt die Erwartung auf 5210 Kinder, das sind etwa 600 weniger als bisher angenommen.

Der Trend rückläufiger Kinderzahlen hält nach den gegenwärtigen Prognosen voraussichtlich bis 2030/2031 an. Danach werden wieder leicht steigende Zahlen erwartet, 2035 könnten wieder 5480 Kinder in Dresden geboren werden. Mit der Delle in den nächsten Jahren spiegelt sich der Geburtenrückgang der Nachwendezeit Anfang der 1990er Jahre wider.

Die Zahlen für die erwarteten Geburten in Dresden gehen deutlich zurück, wie der Abstand zwischen der alten (rote Linie) und der neuen Prognose (blaue Linie) zeigt. Quelle: Stadtverwaltung/A. Eylert

Die Leiterin des Amtes für Kindertagesbetreuung, Sabine Bibas, verweist allerdings auf verschiedene Unsicherheiten. „Der derzeit prognostizierte Rückgang der Geburtenzahlen ist größer, als die vorangegangene Bevölkerungsprognose es hat vermuten lassen und es kommen noch nicht abzusehende direkte oder indirekte Folgen der Corona-Pandemie hinzu.“

Coronakrise und Wohnungsneubau

Der Fachplan schildert vor allem einen ungewöhnlichen Knick bei der Geburtenhäufigkeit pro Frau in den vergangenen beiden Jahren. Daher mussten die Prognosen mehrfach nach unten korrigiert werden. Unwägbarkeiten gibt es auch durch den Wohnungsneubau. In der Vergangenheit ist der Bezug von Neubauten nicht so eingetreten wie erwartet. Ob sich dieser Trend fortsetzt, ist unklar.

Ebenso bleibt abzuwarten, ob große Neubauvorhaben wie geplant umgesetzt werden und sich gegebenenfalls Wohnungsleerstände entwickeln, die es Familien möglich machen, „unkomplizierter bedarfsgerechten Wohnraum zu finden“, heißt es im Fachplan. Unklar ist außerdem, welche Auswirkungen das Ende der Corona-Pandemie haben könnte. Ereignisse dieser Art würden nach ihrem Abschluss „eine Normalisierung und damit Nachholeffekte mit sich bringen“. Bislang sei jedoch unklar, wann die Pandemie bewältigt ist und wann damit solche Effekte eintreten könnten, ist dem Fachplan zu entnehmen.

Vorsichtiger Umgang mit Zahlen

Bibas erklärte daher: „Wir werden die Daten der Bevölkerungsprognose 2020 mit dem größtmöglichen Maß an Umsicht interpretieren.“ Die Entwicklungen der nächsten Jahre könnten in einen zunehmenden als auch in einen abnehmenden Trend abweichen.

Einen noch steigende Zahl weist nach den Angaben der Stadt die Bevölkerungsprognose für Kinder im Grundschulalter bis 2023/2024 aus. Der Bedarf an Hortplätzen, für die die Stadt zuständig ist, könne mit den derzeitigen Kapazitäten gedeckt werden. Nur an einzelnen Standorten müsse die volle Kapazität ausgeschöpft werden.

Der prognostizierte Rückgang an Kindern habe mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Planung von Kita-Standorten in der Stadt. Daher prüfe der Kita-Eigenbetrieb derzeit die Notwendigkeit von Neu- und Ersatzbauten. Nähere Angaben machte die Stadt dazu nicht.

Mehr Platz für Kinder möglich

Frei werdende Kapazitäten sollen allerdings dafür genutzt werden, die Belegungsdichte in den Kitas zu verringern und Plätze wie vor Inkraftsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kitaplatz vorzuhalten. Um den Rechtsanspruch ab 2013 zu gewährleisten, waren damals sämtliche verfügbaren Bewegungs- und Verkehrsflächen in den Kitas für eine maximale Belegung herangezogen worden. Außerdem würden heute für die Umsetzung einer inklusiven Kindertagesbetreuung mehr Plätze benötigt und die Fachkräfte für die Kindertagesbetreuung müssten weiter qualifiziert und spezialisiert werden.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) schreibt der aktuellen Entwicklung auch Chancen zu. „Wir bekommen Zeit, die bereits jetzt hohe Qualität weiter steigern zu können im Dreiklang mit Kindern, Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen.“ Stichworte seien dafür das Handlungsprogramm und die Bildungsstrategie, die sich jeweils vor allem mit der Entwicklung von Kitas in sozial angespannten Stadtgebieten befassen und zu den Aushängeschildern der Dresdner Bildungspolitik gehören. „Zur Geschichte gehört aber auch die Notwendigkeit, weiter in die bauliche Substanz der Kitas zu investieren“, erklärte Donhauser.

Beratung in allen Stadtbezirken

Spätestens da geht es ums Geld. Im Stadtrat wird schon jetzt über Kürzungen im Kita-Bereich diskutiert, weil mit sinkenden Kinderzahlen gerechnet wird.

Der neue Fachplan soll am 29. April erstmals im Jugendhilfeausschuss beraten und anschließend in allen Stadtbezirks- und Ortschaftsräten vorgestellt werden. Mit einem Beschluss des Stadtrates rechnet die Verwaltung Ende Juli 2021.

Von Ingolf Pleil