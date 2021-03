Dresden prüft moderne Schwimmhalle im Sachsenbad

Dresden

Die Stadtverwaltung arbeitet an einer neuen Vorlage für das Sachsenbad. Das kündigte Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) am Freitag auf Anfrage von CDU-Stadtrat Veit Böhm an. Inhalt der Vorlage: Installation eines Schwimmbads in der baulichen Hülle des Gebäudes unter Wahrung der denkmalschutzrechtlichen Auflagen „im Kern“, wie Lames erklärte.

Modernes Bad mit zeitgemäßen Betriebskosten

Wenn es gelinge, ein modernes Bad in das Gebäude einzubauen, könnten die Betriebskosten in die Nähe eines normalen Bads gebracht werden, erklärte der Finanzbürgermeister. „Wir befinden uns in der Prüfungsphase.“ Nach Abschluss der Prüfungen werde sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) äußern, kündigte Lames an.

Denn: Die Stadtverwaltung hat am 9. September 2020 eine Vorlage zum Verkauf des Sachsenbads an einen Investor eingebracht, die vor allem wegen der Coronakrise noch nicht im Stadtrat debattiert wurde. „Wir können noch nicht sagen, was mit dieser Vorlage geschieht. Das wissen wir erst nach Abschluss der Prüfung“, so Lames.

Bäderkonzept sieht Standort im Norden vor

Das Bäderkonzept der Landeshauptstadt Dresden beschreibe einen Mangel an Schwimmhallen in Dresden und sehe für den Dresdner Norden einen Hallenstandort oder eine Revitalisierung des Sachsenbades vor, sagte der Finanzbürgermeister. Die Investitionskosten für eine Wasserfläche im Sachsenbad seien Gegenstand der aktuellen Prüfung. „Die Finanzierung von Investition und Betrieb muss im Kern unserer Überlegungen stehen.“

Bäder GmbH muss Umbau finanzieren

Die Bäder GmbH müsse einen möglichen Umbau des Sachsenbades finanzieren und dieses dann auch betreiben. Dabei müsse aber auch die Leistungsfähigkeit des städtischen Querverbundes beachtet werden, erklärte Lames. Die Bäder GmbH wird mit Gewinnen des Versorgungsunternehmens SachsenEnergie subventioniert. Zeitlich sei ein Baubeginn ab 2025 denkbar.

Stesad soll weitere Varianten prüfen

Die Verwaltung kenne den Zeitdruck. Die Bindungsfrist für das Angebot des Investors läuft noch bis Mai. Bis dahin werde die Stadt erste Ergebnisse zum Sachsenbad vorlegen, so Lames. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hat die städtische Gesellschaft Stesad GmbH damit beauftragt, weitere Nutzungsvarianten wie ein Gesundheitsbad zu prüfen. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Bürgerinitiative sammelte tausende Unterschriften

Die Schwimmhalle in Pieschen steht seit 1994 leer und verfällt. Das Gebäude ist so marode, dass ein Wetterdach errichtet werden muss. Der Investor will im Sachsenbad Büros einrichten und plant mit Sanierungskosten von zehn Millionen Euro.

Eine Bürgerinitiative „Endlich Wasser ins Sachsenbad“ fordert, dass die Kommune das Gebäude erhält und als Schwimmbad saniert. Die Initiative hat bereits tausende Unterschriften gesammelt.

Von Thomas Baumann-Hartwig