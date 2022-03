Dresden

Die Landeshauptstadt prüft die Errichtung von Zeltstädten für Flüchtlinge aus der Ukraine. „Damit könnten die Turnhallen entlastet werden“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser auf DNN-Anfrage.

In Dresden sind derzeit zehn Turnhallen für die Unterbringung von Personen genutzt, die vor dem von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angezettelten Krieg in der Ukraine geflohen sind. Zu Wochenbeginn waren von 4561 registrierten Flüchtlingen 2595 Personen in privaten Wohnungen und 1966 in kommunalen Quartieren untergebracht. Von den städtischen Plätzen bestanden 955 in Turnhallen und der Messe, 976 in Hotels, zehn in Wohnheimen und 25 in Wohnungen.

Suche nach Grundstücken

Die Unterbringung in Hotels und Wohnungen behalte weiterhin die Priorität, sagte Donhauser. Um längerfristig bei weiter steigenden Zahlen die Turnhallen zu entlasten, soll nun auch geprüft werden, ob es möglich ist, Flüchtlinge in Zelten unterzubringen. Dazu werde jetzt die Suche nach Grundstücken aufgenommen. Zudem werde geprüft, zu welchen Konditionen entsprechende Zelte derzeit zu beschaffen sind.

Als eine mögliche Fläche könnte ein Areal an der Freiberger Straße in Betracht kommen. Dort soll das Gebäude für das Berufliche Schulzentrum (BSZ) Franz Ludiwg Gehe errichtet werden. Angrenzend gebe es jedoch eine freie Fläche, die genutzt werden könnte. Donhauser sagte, die Errichtung des BSZ dürfe davon jedoch nicht beeinflusst werden.

Die Nutzung der Hallen als Flüchtlingsunterkunft wird von sehr viel Solidarität in den Schulgemeinschaften und Sportvereinen getragen, die dadurch die Anlagen nicht für den Sport nutzen können. Nach den massiven Einschränkungen durch die Corona-Krise im Vereinssport gibt es jedoch dort die Hoffnung, dass Alternativen zur Nutzung der Turnhallen für die Flüchtlingsunterbringung gefunden werden.

Von Ingolf Pleil