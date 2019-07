Lokales Wirtschaft - Dresden plant den Kauf eines Gewerbegebiets in Rossendorf Flächen sind knapp in den Städten. Das bekommt auch Dresden zu spüren. Die Konkurrenz zwischen dem Wohnungsbau und der Wirtschaft verschärft das Problem. Mit einem umfangreichen Grundstückskauf will die Stadt jetzt gegensteuern.

Gewerbegebiet Rossendorf: Die Stadt Dresden will diese Fläche am Rossendorfer Ring erwerben. Auf dem Foto unten schließt sich die Radeberger Landstraße an, links liegt der Rossendorfer Teich, der sich an der B6 hinter dem Schenkhübel befindet. Quelle: Vorlage Stadt