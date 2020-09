Dresden

Dresden will in der Corona-Krise an der Ausrichtung seines berühmten Striezelmarktes festhalten. „Dabei gibt es für uns klare Prämissen, unter denen der Striezelmarkt stattfinden kann“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) am Montag. Die Stadt plane, das „Tragen einer Alltagsmaske“ auf dem Weihnachtsmarkt anzuordnen und das auch durchzusetzen, kündigte Hilbert an. „Wie diese Regelung genau aussehen ‎kann, erarbeiten wir gerade‎.“ Zudem soll der Markt in der Dresdner Innenstadt „entzerrt“ und so organisiert werden, dass sich keine großen ‎Menschenansammlungen bilden können‎.

„Totalausfall würde zigtausende Existenzen bedrohen“

Hilbert rief den Freistaat zudem auf, auf eine ‎Kontaktnachverfolgung für die Weihnachtsmärkte zu verzichten. Diese sei unverhältnismäßig, so der Oberbürgermeister. ‎Marktbetreiber – zumal bei einer Freiluftveranstaltung – dürften nicht schlechter gestellt werden, als ‎die Betreiber von Einkaufszentren oder Passagen. Die Gesundheitsämter wären zudem völlig überlastet, wenn sie Tausende Adressen nachverfolgen müssten.

„Die wirtschaftliche Bedeutung der Weihnachtsmärkte ist für unsere Region riesig und ein ‎Totalausfall würde zigtausende Existenzen bedrohen“, so Hilbert. Der Dresdner Striezelmarkt gilt als einer der ältesten Weihnachtsmärkte der Welt.

Von dpa