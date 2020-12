Dresden muss auf den Corona-Impfstoff warten

Dresden

Es wird eine Hauruck-Aktion, sagt Kai Kranich, Landessprecher Sachsen der Hilfsorganisation Deutsches Rotes Kreuz. „Aber wir gehen davon aus, dass wir den Zeitplan einhalten werden.“ Dieser sehe vor, dass bis Mitte nächster Woche ein Impfzentrum für Corona-Schutzimpfungen in Dresden eingerichtet wird. „Wir haben einen Standort gefunden und sind mit dem Vertragspartner im Reinen.“

Es fehlen nur noch die Unterschriften

Ulrich Finger, Geschäftsführer der Messe Dresden GmbH, bestätigte gegenüber DNN: „Wir haben einen ausgearbeiteten Vertragsentwurf vorliegen. Es fehlen nur noch die Unterschriften.“ Die Messe sei als städtisches Unternehmen der Bevölkerung verpflichtet, so Finger. „Wo sollte in Dresden eine Massenimpfung stattfinden wenn nicht bei uns?“ Die Messehalle 4 werde als Standort für das Impfzentrum dienen. Alles, was jetzt auf dem Messegelände stattfinde, sei im Interesse der Geschäftsführung. „Wir mussten ja fast alle geplanten Termine in diesem Jahr absagen“, so der Geschäftsführer.

Messe logistisch ideal geeignet

Die Messe bietet sich logistisch für eine Massenimpfaktion an, hatte schon in der vergangenen Woche der Dresdner DRK-Kreisvorsitzende Lars Rohwer erklärt. Eine große Halle, ein weitläufiges Gelände und ausreichend Parkplätze, so dass unter anderem die Mindestabstände eingehalten werden können.

Doch auch wenn das Impfzentrum bis nächste Woche fertig ist, geimpft werden kann dann laut Kranich noch nicht. „Das hängt davon ab, wann der Impfstoff kommt.“ Dieser werde in der nächsten Woche noch nicht eintreffen. „Wir rechnen damit, dass wir ab dem Tag, ab dem wir den Impfstoff haben, etwa eine Woche brauchen werden“, erklärte der DRK-Landessprecher. Das Personal müsse erst noch für den Impfeinsatz geschult werden. „Im Moment ist ja noch nicht einmal klar, welcher Impfstoff kommen wird.“

Kassenärztliche Vereinigung und DRK suchen Mitarbeiter

Das DRK und auch die Kassenärztliche Vereinigung suchen Mitarbeiter für Corona-Impfzentren im Raum Dresden, die die Impfpatienten aufnehmen und betreuen. Es gebe sachsenweit über 1000 Bewerber und in Dresden etwa 200, so Kranich. „Viele kommen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, es sind aber auch Mediziner im Ruhestand darunter.“

Sollte der Impfstoff schnell eintreffen, könnte das DRK auf die Unterstützung seiner ehrenamtlichen Mitglieder sowie auf die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk und andere Hilfsorganisationen zählen, erklärte Kranich. Damit könnten personelle Engpässe zunächst überbrückt werden.

Sächsisches Sozialministerium antwortet nicht auf Anfrage

Das Sächsische Sozialministerium ließ eine Anfrage der DNN unbeantwortet und schickte eine zwei Tage alte Pressemitteilung. Die von den DNN gestellten Fragen würden Punkte berühren, die sich noch in der Koordination befinden würden, teilte das Haus von Ministerin Petra Köpping ( SPD) mit. Aus Sicherheitsgründen könne das Ministerium keine detaillierten Standort-Aussagen zu den Impfzentren herausgeben.

