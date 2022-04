Dresden mietet NH-Hotel doch nicht zur Unterbringung von Flüchtlingen an

Dresden

Entgegen bisheriger Pläne mietet die Stadt Dresden das NH-Hotel an der Hansastraße doch nicht zur Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine an. Das teilte die Verwaltung am Dienstagabend mit.

Die Landeshauptstadt und der Eigentümer HWS Immobilien- und Vermögensverwaltung GmbH hätten sich nicht auf eine „weiterführende Vertragsverhandlung“ einigen können, sagte Kristian Meier-Hedrich, stellvertretender Leiter des Amtes für Hochbau- und Immobilienverwaltung. „Das Mietvertragsangebot des Eigentümers und die definierten Rahmenbedingungen für die Unterbringung schutzsuchender Menschen ließen sich nicht in Übereinstimmung bringen.“

Eigentlich war geplant, die Unterbringungsplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine kurzfristig um mehr als 2.000 zu erhöhen. Dafür hatte der Stadtrat am 13. April grünes Licht gegeben. Die Mitarbeiter des Amts für Hochbau und Immobilienverwaltung verhandeln deshalb Mietverträge mit verschiedenen Hotelbetreibern oder Eigentümern. In der Regel will die Stadt das gesamte Hotel anmieten. Im NH Hotel hätten insgesamt 538 Plätze geschaffen werden sollen.

Von ffo