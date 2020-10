Dresden meldet weitere Coronafälle in einem Hort und einer Schule

Dresden

Dresden vermeldet am Freitag den sechsten und siebten Fall einer Coronainfektion in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Eine Klasse und eine Erzieherin des Horts der 51. Grundschule „An den Platanen“ in Striesen befinden sich bis 16. Oktober in Quarantäne.

Auch am Beruflichen Schulzentrum für Bau und Technik an der Güntzstraße ist ein Coronafall bekannt geworden. Die ganze Klasse wird bis 20. Oktober in häusliche Absonderung geschickt. Das Gesundheitsamt ermittelt in beiden Fällen noch zu anderweitigen Kontaktpersonen.

Corona-Ampel springt auf Gelb

In dieser Woche sind auch am Gymnasium Plauen, dem Beruflichen Gymnasium der HOGA-Schule in Striesen, dem Pestalozzi-Gymnasium in Pieschen, der 49. Grundschule „ Bernhard August von Lindenau“ und der Janusz-Korczak-Schule in Strehlen Coronafälle aufgetreten.

Das Gesundheitsamt hatte am Freitag mit 50 Neuinfektionen den bisher höchsten Wert in der gesamten Corona-Aufzeichnungsgeschichte vermeldet. Die Corona-Ampel sprang von Grün auf Gelb.

