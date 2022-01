Dresden macht Nägel mit Köpfen beim Alten Leipziger Bahnhof

Dresden

Die Vertragspartner waren noch nicht beim Notar. Noch verhandeln sie. Der Grundstückstausch ist noch nicht in trockenen Tüchern. Doch die Landeshauptstadt Dresden macht sich schon mal Gedanken über die städtebauliche Entwicklung des Gebietes rund um den Alten Leipziger Bahnhof. Am Freitag, 21. Januar, 17 Uhr, stellt das Amt für Stadtplanung und Mobilität in einer öffentlichen Videokonferenz die Ziele und das Verfahren zur Entwicklung des neuen Stadtquartiers vor und nimmt erste Anregungen dazu auf.

Flächen gehören dem Einzelhandelskonzern Globus

Die Flächen befinden sich im Besitz des Einzelhandelskonzerns Globus, der darauf seit vielen Jahren ein Warenhaus plante. Inzwischen verhandeln Globus und der regionale Versorgungskonzern Sachsen Energie über einen Flächentausch: Globus gibt den Alten Leipziger Bahnhof her und erhält dafür Grundstücke an der Bremer Straße, die sich für die Warenhauspläne eignen. Im zweiten Quartal soll der Tauschvertrag unterschriftsreif sein, hieß es von Sachsen Energie. Globus bestätigte lediglich die Tatsache, dass verhandelt wird.

Die Stadt sucht trotzdem schon Antworten auf Fragen wie: Warum ein neues Stadtquartier? Was wird entstehen? Wer wird wie bei der Entwicklung beteiligt? Was sind die nächsten Schritte? Interessierte können sich bis zum 19. Januar unter der E-Mail-Adresse alb@dresden.de für die Videokonferenz anmelden. Als Antwort gibt es eine E-Mail mit dem Link zur Veranstaltung.

Wohnungen im größeren Umfang

Das für die Stadt bedeutsame, aber in großen Teilen brach liegende Areal in der Leipziger Vorstadt Ost zwischen Eisenbahnstraße, Leipziger Straße, Erfurter Straße und dem angrenzenden Bahndamm in südöstlicher Richtung bietet laut Stadtverwaltung die Chance, in größerem Umfang Wohnungen zu bauen, durchmischt mit wohnverträglichen Arbeitsstätten. Dafür startet das Amt für Stadtplanung und Mobilität eine städtebauliche und freiraumplanerische Neuordnung. Unter Wahrung der örtlichen Identität soll ein kleinteiliges und grünes Stadtquartier mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen.

Frühzeitiger Dialog zwischen allen Beteiligten

Für den Alten Leipziger Bahnhof soll ein Konzept erarbeitet werden, das von möglichst vielen getragen wird, heißt es aus dem Rathaus. Dazu werde ein breiter Beteiligungsprozess die Planung flankieren. Neben der Stadtverwaltung sollten Vertreter der Stadtgesellschaft, des Stadtrates und die Eigentümer mitwirken. Ziel sei nicht nur ein frühzeitiger Dialog zwischen allen Beteiligten, sondern auch eine aktive Mitwirkung und ein gemeinsames Arbeiten. Deshalb würden die Einwohner einbezogen, noch bevor die Aufgabenstellung für die Planungsbüros formuliert werde.

Einer oder mehrere Bebauungspläne

Im Planungsprozess soll eine offene Planungswerkstatt mit den Stadtplanungsbüros und Landschaftsarchitekturbüros stattfinden, die über einen Teilnahmewettbewerb für das Projekt gewonnen werden sollen. Auch die Öffentlichkeit werde sich vor Ort informieren und ihre Meinung äußern können. Ergebnis dieser Planungswerkstatt soll ein städtebaulich-freiraumplanerisches Konzept zur Entwicklung des Alten Leipziger Bahnhofs sein, so die Stadtverwaltung. Das Konzept werde dann zur planungsrechtlichen Voraussetzung für das Bauen in Form eines oder mehrerer Bebauungspläne.

Die Stadt will das Gebiet Leipziger Vorstadt/Neustädter Hafen neu ordnen. In dem im Juni 2018 vom Stadtrat beschlossene Masterplan Nr. 786.1 „Leipziger Vorstadt/Neustädter Hafen“ mit seinem Leitgedanken „Park schafft Stadt“ sind die Ziele definiert. Nachdem die Entwicklung des Neustädter Hafens bereits in vollem Gange ist, soll nun das städtebauliche Konzept für das Kerngebiet des Masterplans – das Areal um den Alten Leipziger Bahnhof – erarbeitet werden. Das Verfahren endet mit Vorliegen eines für die weitere Bauleitplanung geeigneten Siegerentwurfes, kündigte die Verwaltung an.

Von Thomas Baumann-Hartwig