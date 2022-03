Dresden macht Gelder für Ukraine-Flüchtlinge frei

Dresden

Dresden schafft die finanziellen Voraussetzungen für die Bewältigung des Zustroms von Flüchtlingen aus der Ukraine. Um den Menschen schnell und unbürokratisch helfen zu können, hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) jetzt eine Eilvorlage an den Stadtrat übermittelt. Das Gremium soll auf seiner Sitzung am 24. März darüber abstimmen.

Damit soll den mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge beauftragten Ämtern wie dem Sozialamt oder dem Jugendamt schnell die erforderlichen Gelder zur Verfügung gestellt werden können. Der angestrebte Beschluss soll die Umverteilung von Haushaltsmitteln erleichtern und damit die kurzfristige Handlungsfähigkeit der Stadt in dieser Notsituation gewährleisten.

„Humanitäre Hilfe wird in Dresden nicht am Geld scheitern“

„Die humanitäre Versorgung der Geflüchteten wird in Dresden nicht am Geld scheitern“, erklärte Hilbert. „Wir verwenden die vorhandenen Budgets und stocken diese auf, wenn das erforderlich werden sollte. Klar ist aber auch, dass Bund und Länder ein Finanzierungskonzept für die Kommunen entwickeln müssen. Besonders für die Städte, die wie Dresden, Leipzig und Berlin immer mehr zur Drehscheibe werden.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um die Ukraine-Flüchtlinge unterzubringen und betreuen zu können, sollen zunächst die ohnehin im Haushalt 2022 geplanten Gelder für Asyl genutzt werden. So verfügt das Sozialamt im laufenden Haushalt über rund 22,2 Millionen Euro für soziale Hilfen, das Jugendamt über rund 2,7 Millionen Euro zur Betreuung minderjähriger Flüchtlinge und das Hochbauamt zur Unterbringung über rund sieben Millionen Euro. Angesichts der noch nicht absehbaren Anzahl geflüchteter Menschen sind verbindliche Aussagen zum voraussichtlichen Mittelbedarf aktuell nicht möglich, so Hilbert. Eine Gesamtdarstellung für den Haushalt soll es mit Vorlage des Finanzzwischenberichts Mitte des Jahres geben.

„Was erforderlich ist, muss, kann und wird finanziert“

Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) erklärte: „Erneut stehen wir vor einer erheblichen Herausforderung. Wie schon bei der Aufnahme besonders vieler Flüchtlinge in den Jahren 2015 und 2016 oder der Bewältigung der Pandemie seit 2020 gilt es auch für die Aufnahme, Betreuung und Unterbringung der Menschen, die vor dem schrecklichen Krieg in der Ukraine fliehen: Was für die Bewältigung der Not erforderlich und sinnvoll ist, muss, kann und wird finanziert werden“, postulierte Lames und mahnte: „Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die erforderlichen Mittel erarbeitet und durch vernünftiges Haushalten nachhaltig bereitgestellt werden müssen.“

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine humanitäre Katastrophe und damit die größte Fluchtbewegung innerhalb Europas nach dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Nach bisherigen UN-Schätzungen sind über drei Millionen Menschen – fast zur Hälfte Kinder – auf der Flucht vor Gewalt und Zerstörung. Auch in Dresden kommen seit Tagen hunderte Geflüchtete an und suchen Schutz.

Von Thomas Baumann-Hartwig