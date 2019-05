Technische Universität Dresden:18.30-22 Uhr: Die Geschichte der Botanik, Führung stellt Wirken sächsischer Botaniker vor, Fakultät Biologie, Zellescher Weg 20b18-23 Uhr: Brand- und Katastrophenschutz an der TU Dresden/Betriebliche Feuerwehr, Präsentation von Technik und Ausrüstung, Zielspritzen für Kinder, Technische Leitzentrale, Helmholtzstraße 9b18-23 Uhr: Maßgeschneiderte Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen, Herstellung wird gezeigt, Institut für Pflanzen- und Holzchemie, Bergstraße 12018-22 Uhr: Verkehr und Statistik, in Experimenten kann jeder selbst ausprobieren, wie Stau entsteht und vermieden werden kann, Fakultät Verkehrswissenschaften, Gerhart-Potthoff-Bau, Hettnerstraße 118-22 Uhr: Akustiklabor und Klanginstallationen, Gegensätze zwischen einem schallschluckenden Raumund einem Hallraum sind zu erleben, im Barkhausen-Bau, Helmholtzstra-ße 1818-0 Uhr: Gefährliche Luft? Dem Feinstaub auf der Spur, Experimente zur Veranschaulichung der Feinstaubbelastung im Alltag, Institut für Verfahrens- und Umwelttechnik, Helmholtzstraße 1418-1 Uhr: Die Dresdner Seniorenakademie – Wissen und Kompetenz an ihrer Seite, Vorstellung, Hörsaalzentrum an der Bergstraße 6418.30-18.50 Uhr: Repräsentativ? Mich hat man nicht gefragt!, Experiment zeigt das mathematische Prinzip hinter Befragungen, Hörsaalzentrum an der Bergstraße 6418-23 Uhr: Der interaktive Kühlschrank, Kennenlernen der einzelnen Komponenten des Kühlkreislaufes durch Mitmachexperimente, Mollier-Bau, George-Bähr-Straße 3

Uniklinikum Dresden:18-23 Uhr: Einmal selber Arzt sein!, Blutzucker messen, waschen und desinfizieren wie ein Chirurg, Medizinisches Interprofessionelles Trainingszentrum MITZ, Haus 105, Blasewitzer Straße 8618-0 Uhr: Alles im Fluss – Operationsverfahren in der Gefäßchirurgie, De­monstrationen verschiedener Eingriffe am Simulationsmodell, Klinik und Poliklinik für Viszeral,– Thorax- und Gefäßchirurgie, Haus 59, Fetscherstraße 7418-1 Uhr: Krebsprävention: Wie verändern Sonne und Solarium meine Haut?, Besucher können Selfie machen und die Folgen von Sonne und Solarium im Gesicht sehen, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC), Fiedlerstraße 4221-21.30 Uhr: Der schmale Grat zwischen Gesundheit und Krankheit, Vortrag, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie – Früherkennungszentrum, Fiedlerstraße 4219-19.45 Uhr: „Depression – Symptome, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten“, Vortrag, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie – Früherkennungszentrum, Fiedlerstraße 42

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden:18-23 Uhr: Nachhaltiger Asphaltstraßenbau – schon die alten Griechen kannten die Vorzüge der Schwarzen Kunst, Führung durch das Straßenbaulabor mit Demonstrationen verschiedener Laborversuche, Fakultät Bauingenieurwesen/Architektur, Prüfstelle für Straßenbaustoffe, Professur für Straßen- und Tiefbau, Schnorrstraße 5618-0 Uhr: Fahrerassistenz der Zukunft, Experiment, K-Gebäude der HTW, Uhlandstraße 2519-19.30 Uhr: Lkw-Ziehen – Wie viele Männer sind nötig, um einen 7,5t-Lkw über Schwellen zu ziehen?, Hauptcampus der HTW, Friedrich-List-Platz 1, weitere Termine 21-21.30 und 22.30-23 Uhr18-23 Uhr: Leopolt – grüne Wände braucht die Stadt!, Schülergruppe stellt Forschungsprojekt vor, HTW Zentralgebäude, Friedrich-List-Platz 1

Grünes Forum Pillnitz,Pillnitzer Platz 1:18-23 Uhr: Naturgefahren in Sachsen – Ursachen und Vorsorge, Film, Hörsaal18-23 Uhr: Trockenheit 2018 – Ist das die Zukunft? Klimafakten und Anpassungsmöglichkeiten18-23 Uhr: Abenteuer Bodenleben – Eine Begegnung auf Augenhöhe, Virtual-Reality-Anwendung, Foyer18-23 Uhr: Mit dem Wolf leben – Aktuelles über Wölfe in Sachsen, Präsentation, Foyer

Leibniz-Institute:Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, Helmholtzstra-ße 20, 18-0 Uhr: Supraleitende Magnetschwebebahn, Experiment aus der Quantenphysik; 0-0.45 Uhr: Mitternachtsvortrag „Star Wars: Science oder Fiktion?“; 18-0 Uhr: Wissenschaft für Kinder, buntes Familienprogramm mit Experimenten und Bastelangeboten;Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Hörsaalzentrum der TU Dresden, Bergstraße 64,19-20 Uhr: meinGrün – Wo gehts ins Grüne?, Präsentation zu frei zugänglichen Grünflächen in Dresden, Vorstellung der App; 21-22 Uhr: Kleinbiotope in Dresden-Prohlis – biologische Vielfalt in der Stadt, Vortrag;Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden, Hohe Straße 6, 20-20.45 Uhr: (Mikro)Plastik in unserer Umwelt – Was wissen wir?, Vortrag; 18-0.30 Uhr: 16 Spinne(n/r) in der Nacht – Biofäden schnell gemacht, Präsentation;

Max-Planck-Institute:Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik, Pfotenhauerstraße 108, 19-0 Uhr: Warum injizieren wir in Mausembryonen?, Präsentation, 1. Etage; 18-21 Uhr: Das Open-Air-Labor: Leben im Teich, Wasserproben entnehmen und selbst experimentieren; 18-19 Uhr: Warum und wie finden Tierversuche in der Forschung Anwendung, Vortrag, Auditorium;Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme, Nöthnitzer Straße 38,18-23 Uhr: Mitmachexperimente mit dem ScienceLab für Besucher im Alter von fünf bis 99 Jahren, Foyer; 21-22 Uhr: Große Physikanten-Show, Einlass nur mit Eintrittskarte, die eine Stunde vorher ausgegeben wird, weitere Shows 19 und 23 Uhr, Raum SR 1-3;

Städtische Bibliotheken Dresden:20-22 Uhr: Das Kuscheltierdrama: Wenn Tiere zu Tode geliebt werden, Vortrag, Tierpathologe Prof. Achim Gruber. Er berichtet von Tierschicksalen, die unter die Haut gehen, Zentralbibliothek im Kulturpalast, Schloßstraße 2

Besucher der Langen Nacht der Wissenschaften können in der Zeit zwischen 18 und 1 Uhr kostenfrei Bus und Bahn der Dresdner Verkehrsbetriebe zu den Veranstaltungsorten nutzen. Das Liniennetz wird durch die Sonderlinien N8 (Plauen – Dürerstraße – Blasewitzer/Fetscherstraße) und N6 (Plauen – Nöthnitzer Straße – Felsenkeller) ergänzt. Die N8 fährt alle 15 Minuten, die N6 alle 45 Minuten. Das notwendige Ticket für die kostenfreie Nutzung der Bus- und Bahnlinien gibt es im Programmheft oder digital unter der Internetadresse unter www.wissenschaftsnacht-dresden.de sowie in einigen öffentlichen Einrichtungen.