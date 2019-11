Dresden leuchtet – Performance „Signals 3.0“ gedenkt den Ereignissen des 9. Novembers

Dresden

Im Gedenken an die Ereignisse vom 9. November 1918, 1938 und 1989 – der Ausrufung der ersten deutschen Republik, der Reichspogromnacht und dem Fall der Mauer – wurde die Stadt am Samstagabend in unzählige Lichter getaucht. Mit der Lichtperformance „Signals 3.0“ am Königsufer und im Dresdner Stadtraum erzeugten 80 Performer mit Leuchtskulpturen und zahlreiche weitere Beteiligte mit Fahrradlampen, Taschenlampen und Handys in der Abenddämmerung und bis zum Eintritt der Dunkelheit einen leuchtenden Schwarm.

Die Idee für das Lichtexperiment kam vom niederländisch-ungarischen Künstler Artúr van Balen und dem kolumbianischen Künstler Tomás Espinosa sowie der Tools for Action Stiftung. Die Aktion entstand in Kooperation mit dem Kunsthaus Dresden, dem Europäischen Zentrum der Künste Hellerau und dem Staatsschauspiel.

Von fg