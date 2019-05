Dresden

Die Dresdner Wohlfahrtsverbände haben sich am Montag mit einem Protestbrief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) gewandt. Darin prangern sie eine Streichung der Fördermittel um 25 Prozent durch die Stadtverwaltung an.

„Mit großem Erstaunen mussten wir lesen, dass die Landeshauptstadt ein Viertel der Personalkosten streicht und die vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Gelder an unsere Dienste nicht weiterreicht“, heißt es in dem Schreiben, das die Vorsitzende der Stadtliga Dresden Juliane Schneider unterzeichnet hat. Die Streichung stehe dem Stadtratsbeschluss vom 21. März entgegen und dem Verständnis einer langjährigen und qualitativ hochwertigen Partnerschaft.

Die Kürzung gefährde die soziale Infrastruktur der Stadt, so die Vorsitzende. „Wir bitten Sie eindringlich, die Mittelkürzung zurückzunehmen und die vom Stadtrat beschlossene Förderung vorzunehmen“, schreibt Schneider weiter.

Die Wohlfahrtsverbände halten für die Landeshauptstadt Dresden verschiedene Angebote unter anderem für Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, hilfebedürftige Frauen und Männer, Wohnungslose, Senioren, Pflegebedürftige und Sterbende vor. Mehrere Angebote können nicht mehr finanziert werden, wenn es bei der Kürzung der Mittel bleibt.

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) erklärte auf Anfrage der DNN, dass die Stadt soziale Vorhaben in den jahren 2019 und 2020 im bekannten Umfang fördern werde. Vom Sozialamt versandte E-Mails hätten keine direkten negativen Auswirkungen auf die Empfänger der Zuwendungen. Es handele sich nicht um Bescheide, sondern um Anhörungen im Sinne des Verwaltungsrechts.

Von Thomas Baumann-Hartwig