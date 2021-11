Corona hat auch in Dresden Hotels und Gaststätten massiv getroffen. So sehr, dass weniger junge Menschen Koch werden wollen. Doch viel schlimmer als Corona schlägt die demografische Entwicklung ins Kontor. Fachkräfte sind fast überall knapp und Nachwuchs erst recht. Was Dresden dagegen tut, sagt Jan Pratzka, Chef der hiesigen Arbeitsagentur, im Interview.