Dresden kassierte in einem Jahr Corona kräftig Bußgelder

Die Stadt Dresden hat in einem Jahr Corona-Pandemie insgesamt Bußgelder in Höhe von 358 000 Euro verhängt. Das teilte die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage mit. Bis heute sind bei der Bußgeldbehörde der Stadt Dresden 5571 Ordnungswidrigkeiten zu Verstößen gegen Corona-Regeln aktenkundig geworden.

Die ersten Verstöße waren am 20. März 2020 festgestellt worden. Seinerzeit gab es in Dresden noch keine 100 Infizierten. Allerdings starb im Landkreis Bautzen der erste Corona-Patient. Dresden untersagte erstmals den Bürgern den Ausgang, wenn sie keinen triftigen Grund dafür haben, und ging damit noch über die bis dahin geltenden landesweiten Regeln hinaus. Der Freistaat zog jedoch kurze Zeit später nach.

Häufigste Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen

Mit großem Abstand wurde in Dresden, nach den Angaben der Stadt, am häufigsten gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen. Wer sich im privaten Raum oder in der Öffentlichkeit mit mehr als den erlaubten Personen aufgehalten hat, musste mit einem Regelbußgeld von zunächst 150 Euro rechnen. Die im Bußgeldkatalog vorgesehene Regelstrafe wurde Anfang März 2021 von 150 Euro auf 250 Euro erhöht.

Polizei und Polizeibehörde kontrollierten auch in Straßenbahnen stichprobenartig, ob sich die Dresdner an die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr halten. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Platz 2: Keine Maske

Auf Platz zwei der häufigsten Verstöße liegt das Nichttragen der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung, was ein Bußgeld zwischen 50 und 100 Euro koste.

Kretschmer und Hilbert in der Kritik

Hier war Mitte 2020 sogar Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ins Visier der Behörden geraten, nachdem er im Mai im Großen Garten mit Kritikern der Corona-Regeln das Gespräch gesucht und dabei keine Maske getragen hatte. Das Fehlen der Mund-Nasen-Bedeckung stand seinerzeit nicht unter Bußgeldandrohung, der fehlende Mindestabstand aber schon. Weil Kretschmer als Ministerpräsident gehandelt habe, wurde das Gespräch als eine Veranstaltung der Staatsregierung betrachtet, bei der die Ansammlungsregeln der Coronaschutzverordnung nicht anzuwenden waren.

Mit einer Verteilung von Masken an die Bevölkerung am 20. April vor dem Rathaus drohte auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert ein Verfahren. Er war von einem Linken-Politiker angezeigt worden, weil er damit für einen großen Menschenauflauf gesorgt hatte. Die Bußgeld-Behörde sah die Verteilaktion von den Ausnahmeregeln der Coronaschutzverordnung erfasst, eine Strafe wurde nicht fällig.

Platz 3: Ausgangssperre ignoriert

In der Rangliste der Bußgeldtatbestände in Dresden folgen, nach Kontaktbeschränkung und Maskenpflicht, Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen, beziehungsweise die Ausgangssperre, wofür ebenfalls Bußgelder zwischen 50 und 100 Euro fällig werden konnten.

Höchste Bußgelder im vierstelligen Bereich

Die Stadt wollte keine Angaben dazu machen, auf welchen Betrag sich das höchste Bußgeld belief, das gegen eine Einzelperson verhängt worden ist. „Zu einzelnen Verfahren kann keine Auskunft gegeben werden“, hieß es aus der Verwaltung. Die höchsten Bußgelder seien jedoch erlassen worden, wenn ein vorgeschriebenes Hygienekonzept wiederholt nicht vorlag oder nicht umgesetzt wurde (1000 Euro), sich eine positiv getestete Person nicht an die angeordnete Quarantäne hielt (1500 Euro) und Einrichtungen oder Dienstleister trotz Verbot öffneten (2500 Euro).

Bisher 220 Einsprüche und nur ein Freispruch

In der Bußgeldbehörde sind im gesamten Zeitraum seit Pandemiebeginn 220 Einsprüche gegen „Corona-Bußgelder“ eingegangen. 49 dieser Verfahren seien bisher zur Entscheidung über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht Dresden weitergegeben worden. „Lediglich ein Betroffener wurde bislang vom Tatvorwurf freigesprochen“, bilanzierte die Stadt.

Ob die Strafandrohung der richtige Weg ist, wollte die Verwaltung nicht bewerten. „Die Beurteilung, ob sich Bußgelder zur Durchsetzung der Coronavorschriften bewährt haben, obliegt nicht der Bußgeldbehörde.“

