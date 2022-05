Dresden

Knappheit kennzeichnet den Immobilienmarkt in Dresden in vielen Bereichen. Das geht aus dem jährlichen City-Report des Immobiliendienstleistes Aengevelt hervor, der am Donnerstag für die sächsische Landeshauptstadt vorgelegt wurde. Die DNN fassen die Kernpunkte zusammen.

Knappheit auf dem Büromarkt

Aengevelt ermittelt für die Bewertung auf dem Büromarkt unter anderem eine sogenannte Angebotsreserve. Damit wird der Leerstand von Büroflächen beschrieben, die innerhalb von drei Monaten bezugsfertig sein können. Die Reserve geht trotz wirtschaftlicher Krise kontinuierlich zurück. Für Anfang 2022 spricht das Unternehmen von 80 000 Quadratmetern Leerstand, 3,2 Prozent des Gesamtbestands von 2,5 Millionen Quadratmetern. Anfang 2021 standen 115 000 Quadratmeter frei (4,6 Prozent). Im Jahresverlauf könnte die Zahl auf 70 000 Quadratmeter sinken. 100 000 hält Aengevelt als Fluktuationsreserve für einen funktionierenden Markt für notwendig.

Die Grafik zeigt die Entwicklung auf dem Büromarkt in Dresden in den letzten Jahren. Quelle: Aengevelt

Steigender Neubau

Seit Jahren entsteht in Dresden überdurchschnittlich viel Bürofläche. Doch meist sind diese Flächen bei Fertigstellung schon zum großen Teil vermarktet, sodass sich an der Angebotsreserve nichts verbessert. Über die letzten zehn Jahre entstanden im Schnitt jährlich 18 000 Quadratmeter Bürofläche neu. In den vergangenen drei Jahren waren es jeweils über 30 000. In diesem Jahr könnten es sogar 65 000 Quadratmeter sein, davon sind 80 Prozent vorvermarktet.

Büromieten steigen

Laut Immobiliendienstleister führt die Verknappung, die in großen Städten wie Berlin oder Frankfurt zuletzt zum Erliegen kam, in Dresden zu weiter steigenden Mieten. Die Spitzenmiete stieg von 15 Euro pro Quadratmeter 2021 auf jetzt 16 Euro. Die mittlere Miete in Citylage erhöhte sich von zwölf auf 13 Euro innerhalb eines Jahres und das stadtweite Mietmittel von neun auf zehn Euro pro Quadratmeter. Im laufenden Jahr könnte die Spitzenmiete auf 16,50 Euro pro Quadratmeter steigen. Nach einem Rekord-Umsatz bei Büroflächen 2021 von 120 000 Quadratmetern rechnet Aengevelt in diesem Jahr mit einem leichten Rückgang auf 115 000 Quadratmeter. Das liege immer noch deutlich über dem Zehnjahresmittel (2011-2020) von 89 000.

Mangel auf Grundstücksmarkt

Knappheiten sieht der Immobiliendienstleister auch im Grundstücksbereich. Zwar haben wieder in überdurchschnittlichem Wertumfang Immobilien den Eigentümer gewechselt. 2,6 Milliarden Euro wurden auf dem Grundstücksmarkt 2021 umgesetzt. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Rekord von 3,27 Milliarden Euro im Jahr 2020, aber dennoch ein Wert über dem Zehnjahresmittel von zwei Milliarden Euro. Vor allem bei Wohnimmobilien brach der Umsatz ein. Er sank von 1,39 Milliarden Euro (2020) auf 683 Millionen Euro. Diese Halbierung liegt laut dem Immobiliendienstleister nicht an mangelnder Nachfrage, sondern an mangelnder Verkaufsbereitschaft, weil es an Anlagealternativen fehle.

Die Grafik zeigt den Geldumsatz auf dem Grundstücksmarkt Dresden in den letzten Jahren. Quelle: Aengevelt

Die Spitzenrenditen auf dem Grundstücksmarkt würden zwar weiterhin größtenteils leicht sinken und lägen nun unter vier Prozent. Das sei aber immer noch ein Punkt mehr als in Großstädten („Big Seven“) wie Berlin oder Frankfurt/M.

Die Grafik zeigt die Renditen bei Immobilien in Dresden, die zwar rückläufig sind, aber deutlich über Bundesanleihen liegen. Quelle: Aengevelt

Zu wenig preiswerter Wohnungsneubau

Im Wohnbereich sei der Neubau in unteren Preissegmenten „zu gering“. Die steigende Zahl kleiner Haushalte sorge hier für eine wachsende Nachfrage. Der Schwerpunkt der Fertigstellung liege vorrangig im Bereich der höheren Preise. Offenbar geht das Interesse daran zurück. Die Angebotsmieten, die im Neubaubereich von 2018 bis 2020 von 9,47 Euro pro Quadratmeter auf 10,90 gestiegen waren (ein Plus von 1,43 Euro), lagen im vergangenen Jahr im Schnitt bei 10,92 Euro und damit nur um einen Cent höher.

Aktuell werden bei Neubauten Mieten zwischen 9,20 pro Quadratmeter bis 15,80 pro Quadratmeter aufgerufen. Die Angebotsmiete auf dem Gesamtmarkt stieg 2021 auf 7,51 Euro und den drei Jahre zuvor von 7,02 auf 7,49 Euro. Die insgesamt hohen Fertigstellungszahlen wirkten als Mietpreisbremse, hieß es. Das Preisniveau werde aber weiter steigen.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Wohnungsmieten in Dresden in den verschiedenen Preissegmenten. Quelle: Aengevelt

Von Ingolf Pleil