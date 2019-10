Dresden

Die ersten Dresdner Christstollen sind schon längst verschickt und auch das inzwischen 25. Dresdner Stollenmädchen ist schon über drei Wochen im Amt. Trotzdem beginnt die traditionelle Stollensaison erst am 31. Oktober. In den nächsten acht Wochen werden Millionen Laibe des Dresdner Traditionsgebäcks in den Ofen geschoben, gebuttert und gezuckert. Um sich auf die intensive Zeit einzustimmen, haben sich die Dresdner Stollenbäcker am Dienstag im Stallhof getroffen. „In unseren Mitgliedsbetrieben ist jetzt ordentlich was los. Da wird zumeist in mehreren Schichten Stollen gebacken und jede Hand gebraucht“, sagt Renè Krause, Vorstandsvorsitzender des Schutzverbandes Dresdner Stollen e. V.

Vier Millionen Dresdner Stollen in aller Welt

Im letzten Jahr gingen mehr als vier Millionen Christstollen über die Ladentheke und wurden in unterschiedlichsten Orten der Welt aufgetafelt. Sie stammen ausschließlich aus einem der 115 Betriebe in Dresden und Umgebung, die den echten Dresdner Christstollen backen dürfen. Die öffentliche Stollenprüfung findet am 8. November statt.

Von DNN