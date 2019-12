Dresden

Der Wettbewerb um den Titel „ Kulturhauptstadt Europas 2025“ in Deutschland geht ohne Dresden in die zweite Runde. Die sächsische Landeshauptstadt hat es nicht auf die Shortlist geschafft. Das hat die Jury am Donnerstag in Berlin bekannt gegeben, die ihre Entscheidung anhand der eingereichten Bewerbungsbücher und einer Präsentation getroffen hatte.

Neben Dresden hatten sich Chemnitz, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau beworben. Im Herbst 2020 wird die Jury dann eine der Kandidatenstädte aus der zweiten Runde für die Ernennung zur deutschen „ Kulturhauptstadt Europas 2025“ empfehlen. Zeitgleich mit Slowenien ist Deutschland berechtigt, für das Jahr 2025 eine Europäische Kulturhauptstadt zu bestimmen.

Von DNN