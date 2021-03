Dresden hofft beim Impfen auf Betriebsärzte

Dresden

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) hat Forderungen der FDP-Stadtratsfraktion, die Stadt solle die Corona-Impfungen selbst in die Hand nehmen, eine Absage erteilt. Die Impfungen würden zentral vom Freistaat geregelt, der die Thematik an das Deutsche Rote Kreuz und die Kassenärztliche Vereinigung vergeben habe. Die Landeshauptstadt könne nur unterstützend und koordinierend tätig sein.

Kapazitäten erweiterbar

Im Impfzentrum in der Messe würden aktuell 1000 Dosen pro Tag gespritzt. Das Impfzentrum habe eine Kapazität von 4000 Impfungen pro Tag, diese könne aber problemlos auch erweitert werden. „Die Messe bietet alle Voraussetzungen, dass sehr viel Impfstoff verimpft werden kann“, so Kaufmann. Die Stadtverwaltung befinde sich im Austausch mit allen Behörden, um die personellen Ressourcen sicherstellen zu können.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Verteilung des Impfstoffs werde sich in den kommenden Wochen weiter verbessern, hofft Kaufmann. Der Impfstoff von AstraZeneca könne auch in Hausarztpraxen gespritzt werden. Die Stadtverwaltung erarbeite gegenwärtig Einsatzpläne für die mobilen Impfteams, die bald die Impfungen in den Pflegeheimen abgeschlossen hätten. In den nächsten Wochen sollen die Teams im Betreuten Wohnen, in Obdachlosenunterkünften und Asylbewerberheimen zum Einsatz kommen.

Vorausschauende Gedanken

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte, die Stadt denke auch an den Tag, an dem die Prioritätengruppen komplett geöffnet würden und sich alle Menschen impfen lassen könnten. „Wir sind mit den großen Unternehmen im Gespräch, wie die Betriebsärzte in die Impfungen eingebunden werden können. Aber das sind vorausschauende Gedanken“, so Hilbert. Gegenwärtig sei die Landeshauptstadt auf den Freistaat angewiesen.

Von Thomas Baumann-Hartwig