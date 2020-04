Dresden hofft auf Freigabe für Spielplätze und Sportbereiche

Dresden

Dresden wünscht sich Lockerungen der strengen Coronaregeln beispielsweise für Spielplätze und für bestimmte Sportarten. „Das halte ich mit Auflagen für möglich“, erklärte Dresdens Oberbürgermeister am Montag gegenüber DNN.

Mit großer Spannung wird auf Entscheidungen der sächsischen Staatsregierung am Dienstag gewartet. Dabei ist mit Beschlüssen unter anderem zum Schulbereich zu rechnen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hatte nach dem Start für die Abschlussklassen an Gymnasien, Oberschulen und Berufsschulen angekündigt, bei einem nächsten Schritt könnten die Abschlussklassen des kommenden Schuljahres und die Schüler, die eine Bildungsempfehlung brauchen, wieder an die Schulen zurückkehren. Am Wochenende hatte Sachsen die Öffnung von Museen, Bibliotheken und Galerien sowie zoologischen und botanischen Gärten angekündigt.

Eltern sollen auf Abstand achten

Hilbert hält diese Schritte für „unkritisch“. Größere Museen könnten beispielsweise über ihren Ticketverkauf steuern, dass es nicht zu langen Schlangen der Besucher kommt. Im Zoo würden zunächst nur die Freigehege zugänglich sein.

Der Oberbürgermeister hofft, dass sich der Freistaat auch zu Lockerungen bei Spielplätzen und bestimmten Sportarten entscheidet. „Wenn die Eltern auf die Abstandsregeln achten, dann ist die Öffnung von Spielplätzen vernünftig“, sagte Hilbert. Sollte es dann doch Probleme geben, könnte die Stadt punktuell mit Schließungen darauf reagieren.

Im Sportbereich sei denkbar, weitgehend kontaktlose Sportarten wieder freizugeben. Dies könnte Tennis, Golf, Reiten, Kanufahren und ähnliches betreffen. Hier müsste es Auflagen für den Sanitärbereich geben. So könnte vorgeschrieben werden, dass zu Hause geduscht werden muss.

Lockerung bei Kinderbetreuung

Hilbert rechnet zudem mit Lockerungen bei der Kinderbetreuung. So könnte die Kindertagespflege wieder zugelassen werden. Bei fünf, sechs Kindern bestehe in der Tagespflege die gleiche Situation wie bei der Notbetreuung in den Kitas. Mit der vollständigen Öffnung von Kinderkrippe, Kindergarten und Hort rechnet Hilbert noch nicht. „Mit Spannung schauen wir auch darauf, wie es im Einzelhandel und im Gastronomiebereich weitergeht“, sagte Hilbert.

Am Sonntag hatten Sachsens Ministerpräsident Kretschmer und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) angekündigt, die Vorgabe für große Geschäfte in beiden Bundesländern lockern zu wollen. Wer seine Verkaufsfläche mit der „Kordellösung“ auf 800 Quadratmeter begrenzt, soll Anfang Mai unter den geltenden Schutzregeln öffnen können. Bislang war dies untersagt, um die Besucherströme in die Innenstädte zu begrenzen. Für die Gastronomie hatte Kretschmer den Einstieg in die Öffnung für die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten in Aussicht gestellt.

Am Donnerstag gibt es erneut eine Abstimmung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder. Dann wird mit dem Beschluss einer neuen Rechtsverordnung in Sachsen gerechnet. Die gegenwärtigen Regelungen, mit denen unter anderem die Maskenpflicht im Nahverkehr und beim Einkaufen eingeführt wurden, laufen bis 3. Mai.

Von Ingolf Pleil