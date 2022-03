Dresden

Fassungslosigkeit und Betroffenheit: Nur wenige Autostunden von Dresden entfernt herrscht Krieg, schlagen Geschosse in Wohngebäude ein, sterben Zivilisten. Die Stadt Dresden zeigt sich solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung und wird Betroffenen Schutz und Beistand gewähren, erklärte jetzt die Stadtverwaltung. Eine sogenannte Task Force – eine Arbeitsgruppe mit besonderen Befugnissen – der Stadt bündelt aktuell städtische und bürgerschaftliche Kräfte in Dresden.

Angebote und Bedürfnisse abgleichen

Die Hilfsbereitschaft ist groß, konstatiert die Verwaltung. „Aber wichtig ist jetzt vor allem, die vielen Angebote mit den wirklichen Bedürfnissen abzugleichen. Es geht um ehrenamtliche Unterstützung, Dolmetscherleistungen, Unterkunftsangebote und Sach- sowie Geldspenden.“ Täglich würden die Abstimmungen dazu in der Gruppe laufen, die sich aus den Bereichen Integration, Bürgeranliegen, Europäische und Internationale Angelegenheiten, Ordnung und Sicherheit, Ausländerbehörde, Immobilienverwaltung, Soziales, Ehrenamt und externen Partnern wie das Diakonische Werk zusammensetzt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuelle Schwerpunkte seien Unterkünfte und die Bündelung von Hilfsangeboten aus der Bevölkerung. Die Gruppe sei in enger Abstimmung mit der Dresdner Gemeinschaft der Menschen aus der Ukraine. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) werde sich noch diese Woche mit Vertretern der Initiative Ukrainisches Kooperationszentrum Dresden treffen, um weitere gemeinsame Schritte abzustimmen.

Erste Informationen zu den Hilfsmöglichkeiten

Auf der Internetseite der Stadt stehen erste Informationen, Antworten auf Fragen und Internet-Links zum Thema unter www.dresden.de/ukraine-hilfe. Diese Seite wird stetig aktualisiert, kündigte die Verwaltung an. Für Angebote und Fragen hat die Verwaltung eine E-Mail eingerichtet: ukraine-hilfe@dresden.de.

Ein- bis Fünfraumwohnungen gesucht

Hilbert sagte: „Wir suchen gemeinsam mit unseren Partnern Unterbringungen für geflüchtete Menschen in unserer Stadt, helfen Sie mit!“ Gesucht werden ab sofort Ein- bis Fünfraumwohnungen mit Küche und Bad, gerne auch möbliert. Die Wohnungen sollten den ukrainischen Familien für mindestens ein Jahr zur Verfügung gestellt werden können – der hierzu gehörige Anforderungskatalog und weitere Informationen stehen im Internet unter www.dresden.de/sozialamt/ukraine

Begleiter für den Alltag – bitte melden!

„Seit jeher bin ich stolz auf das aktive Ehrenamt in meiner Heimatstadt. Vor allem in dieser Ausnahmesituation bitte ich um Ihre engagierte Unterstützung. Wer ehrenamtlich helfen möchte, zum Beispiel bei der Begleitung zu Behörden oder bei der Orientierung in Dresden, beim Benutzen der Verkehrsmittel oder bei Alltagsproblemen – jeder ist herzlich willkommen. Wir freuen uns über jede helfende Hand“, sagte Hilbert.

Wer spricht Russisch oder Ukrainisch?

Folgende Angaben würden benötigt: Kontakt mit Telefonnummer, gewünschter Einsatz-Stadtteil und mögliche Einsatzstunden im Durchschnitt pro Woche. Hilfsbereite Menschen sollten ihre Sprachkenntnisse in Russisch oder Ukrainisch bitte angeben. Sie können sich melden bei der E-Mail-Adresse ukraine-hilfe@dresden.de. Die Stadt Dresden hofft auf ehrenamtliche Dolmetscher für Russisch und Ukrainisch, die sich bitte bei der E-Mail-Adresse ukraine-hilfe@dresden.de melden.

arche noVa startet Nothilfeeinsatz

Laut Hilbert hat die Dresdner Hilfsorganisation arche noVa einen Nothilfeeinsatz ausgerufen, den die Stadt unterstützt. Es gehe um Hilfe in der Ostukraine, wo die Organisation bereits seit 2016 mit Hilfsprojekten im Bereich WASH (Wasser, Sanitär, Hygiene) und Bildung aktiv ist. Die langjährige lokale Partnerorganisation habe sich entschieden, vor Ort zu bleiben und sei derzeit dabei, in der Region Donezk und Luhansk den dringendsten Bedarf zu ermitteln und Nothilfe vorzubereiten.

Hilfsaktivitäten für Kriegsflüchtlinge

Mathias Anderson, Geschäftsführer von arche noVa, erklärte: „Wir werden den befreundeten humanitären Helferinnen und Helfern dabei so lange zur Seite stehen, wie es nur geht. Wobei die Sicherheit des Teams für alle Beteiligten oberste Priorität hat.“ Zugleich würden Hilfsaktivitäten für Geflüchtete in Nachbarstaaten der Ukraine vorbereitet, dazu sei arche noVa im engen Austausch mit internationalen Partnerorganisationen. Der Verein bittet um finanzielle Unterstützung für die Arbeit vor Ort.

Checkliste für sicheres Spenden

Die Solidarität mit der Ukraine und seinen Bewohnern ist groß, konstatiert OB Hilbert. „Viele wollen den Flüchtenden helfen. Am besten eignen sich Geldspenden an seriöse Hilfsorganisationen.“ Das Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) habe aus diesem Grund eine Checkliste für sichere Spenden zusammengestellt, die im Internet unter www.dzi.de/Checkliste_fuer_sicheres_Spenden zu finden ist.

Spenden arche noVa e.V., Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE78850205000003573500, BIC: BFSWDE33DRE, Stichwort: Ukraine

Von Thomas Baumann-Hartwig