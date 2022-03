Dresden

Ein Deutschbuch zum Lernen für ein siebenjähriges Kind wird gesucht, steht auf einem Zettel in der zweiten Etage des Hotels Elbflorenz im World-Trade Center Dresden. Gebraucht werden auch Hygiene-Artikel. Hoteldirektorin Jacqueline Wägner hat die Wunschliste auf einem Tisch ausgelegt. Daneben liegen Malbücher für Kinder. Eine Palette an Ladegeräten. Kosmetikartikel. Kleiderspenden. Ein Staubsauger.

„Wir lassen die Zimmer unserer Gäste aus der Ukraine regelmäßig reinigen“, sagt die Hoteldirektorin, „aber die ersten sind schon zu uns gekommen, weil ihnen das unangenehm ist. Sie wollen selbst sauber machen.“ Das Hotel stellt die 45 Zimmer der zweiten Etage komplett Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung.

Museen und der Zoo bieten Kriegsflüchtlingen kostenlosen Eintritt

Seit Montag beherbergt das Vier-Sterne-Haus Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet. Das Haus wird von der zur Hamburger B&L Gruppe gehörenden Hotelbetreiberin Clipper Hospitality geführt. Kosten für Unterkunft und Verpflegung stellen die Eigentümer des Familienunternehmens der Landeshauptstadt nicht in Rechnung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tagsüber ist die zweite Etage leer, und auch der Aufenthaltsraum im Erdgeschoss, den Jacqueline Wägner für die Gäste aus der Ukraine zur Verfügung stellt, wird nicht genutzt. Museen und der Zoo bieten Kriegsflüchtlingen kostenlosen Eintritt. Viele würden das Angebot nutzen. „Wir freuen uns darüber. Die Menschen sollen ja nicht den ganzen Tag auf ihren Zimmern sitzen, sondern auch mal auf andere Gedanken kommen, so gut es geht.“

Die gesamte gut 60-köpfige Belegschaft engagiert sich

Man wolle helfen und habe nur begrenzte Möglichkeiten, beschreibt die Hoteldirektorin ihre Empfindungen bei dem Gedanken, dass sieben Autostunden von Dresden entfernt Krieg herrscht. Die Resonanz der Beschäftigten sei unglaublich gewesen, als es hieß: Wir öffnen unsere Herzen und Zimmer für Menschen aus der Ukraine. „Schon am Abend kam der kleine Sohn eines Kollegen mit Spielzeug und Plüschtieren vorbei.“ Sie erhalte jetzt viele Anrufe von Firmen und Privatpersonen, die Hilfe anbieten würden – seien es Sachspenden oder Begleitung der Flüchtlinge bei Behördengängen und beim Einkaufen.

Die gesamte gut 60-köpfige Belegschaft engagiere sich für die Menschen aus der Ukraine, die wie reguläre Gäste behandelt würden. Die Köche würden jeden Tag Speisen aus der Ukraine anbieten und Desserts liebevoll dekorieren, um die Kinder zum Lächeln zu bringen. „Die Menschen sind unglaublich dankbar. Man spürt, wie sehr sie uns etwas zurückgeben wollen“, sagt die Hoteldirektorin.

18 Zimmer waren am Freitagmittag belegt

Bei dem Dienstleister, der die Zimmerreinigung übernommen hat, arbeitet eine Ukrainerin, die ihren Landsleuten nun mit Rat und Tat zur Seite steht. Im italienischen Restaurant des Hotels wird das Frühstück für die Flüchtlinge serviert. „Am Anfang saßen sie alleine am Tisch“, hat die Hoteldirektorin beobachtet, „jetzt hat sich schon eine richtige Gemeinschaft gebildet. Sie unterstützen sich gegenseitig.“ Einige Geflüchtete würden Englisch sprechen und den Familien helfen, die über keine Fremdsprachenkenntnisse verfügen. Inzwischen würden aber auch die ersten Angebote für Deutschkurse eintreffen.

18 Zimmer waren am Freitagmittag belegt. „Wir würden gerne noch mehr Gäste begrüßen“, sagte die Hoteldirektorin, „wir stehen in engem Austausch mit dem Sozialamt.“ Eine Mitarbeiterin kam in diesem Moment mit einer Liste. Ein kurzer Blick: „Wir werden heute voll“, sagte Jacqueline Wägner lächelnd, 40 Flüchtlinge hat das Sozialamt angekündigt. Mit Namen und Geburtsdaten.

Um das Einchecken auch in Ausnahmesituationen schnell erledigen zu können, hat die Belegschaft einen Bereitschaftsdienst eingeführt. „Viele Kollegen haben sich dafür gemeldet. Wir brauchen ja nachts zusätzliches Personal, wenn plötzlich 80 Personen vor der Tür stehen sollten“, erklärt die Hoteldirektorin.

Das Projekt Flüchtlingsunterbringung bedeute Mehrarbeit für das Personal, weil der reguläre Hotelbetrieb parallel weiterlaufe. „Alle ziehen mit. Das macht mich sehr stolz auf das Team“, sagt Jacqueline Wägner.

„Wir bekommen von vielen Stammgästen positive Rückmeldungen“

Auch zwei Haustiere sind in das Hotel eingezogen – ein Hund und eine Katze von Geflüchteten. „Das ist für uns kein Problem, weil wir ein tierfreundliches Hotel sind und die entsprechenden Utensilien wie Futternäpfe besitzen.“

Der Austausch zwischen regulären Gästen und Kriegsflüchtlingen laufe reibungslos, beispielsweise abends in der Lobby. „Wir bekommen von vielen Stammgästen positive Rückmeldungen. Viele bestärken uns in dem Anliegen, Menschen in Not zu helfen.“

Zunächst bis zum Gründonnerstag hält das Hotel seine Zimmer für Flüchtlinge offen – bis zu 210 Plätze stellt das „Elbflorenz“ für über einen Monat bereit. Wie es dann weiter geht? „Die Lage entwickelt sich dynamisch, wir alle wissen nicht, was in einem Monat ist“, sagt die Hoteldirektorin und fragt: „Wer wäre nicht froh, wenn dann endlich Frieden wäre?“

Von Thomas Baumann-Hartwig