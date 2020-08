Dresden hat zu wenig Platz für Opfer häuslicher Gewalt

Dresden

Nachdem die Corona-Pandemie das öffentliche Leben Ende März weitestgehend lahmgelegt hatte, befürchteten viele Experten einen Anstieg häuslicher Gewalt. Aus diesem Grund stellte der Freistaat Sachsen dem Dresdner Frauenschutzhaus interimsweise Wohnungen und Betreuungspersonal zur Verfügung.

Nun teilte die Stadtverwaltung mit, dass es die zusätzlichen Räume seit 31. Mai nicht mehr gibt. Im Frauenschutzhaus sorgt das für Unverständnis. „Die Wohnungen wurden eingestampft, weil wir im Mai die Plätze nicht belegt haben, obwohl wir sie jetzt gebraucht hätten“, berichtetet eine Mitarbeiterin.

Im Juni habe man aufgrund der Auslastung drei Schutzsuchende abweisen müssen, im Juli sogar zehn Frauen und 26 Kinder, heißt es weiter aus der Einrichtung. Zwar habe es auch im vergangenen Jahr Monate gegeben, in denen man Opfer häuslicher Gewalt wegschicken musste. Die aktuelle Lage verdeutlicht jedoch das Problem mangelnder Kapazitäten, das auch schon vor Corona bestand.

Alle 36 Plätze sind derzeit belegt

Warum die Interimswohnungen nicht länger zur Verfügung standen, begründet die Stadtverwaltung mit der fehlenden Belegung der Räume nach deren Anmietung. Das Sächsische Justizministerium habe das Sozialamt am 20. Mai darüber informiert, dass die Wohnungen zum Ende des Monats wieder abgemietet würden, weil aus den Belegungszahlen zu diesem Zeitpunkt kein Anstieg des Bedarfs ableitbar war.

Damit es in Zukunft nicht mehr zu Abweisungen kommt, geht das Sozialamt von einem zusätzlichen Bedarf von zwölf bis 16 Plätzen zuzüglicher Kapazitäten für die Kinder der Frauen aus. An einer Umsetzungslösung werde gearbeitet, eine Abstimmung auf landesweiter Ebene sei beabsichtigt, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Konkretere Informationen blieben aus. Derzeit hat das Frauenschutzhaus 36 Plätze für Dresdnerinnen, die vor häuslicher Gewalt fliehen. Diese Plätze sind aktuell alle belegt.

Zudem bietet die Einrichtung telefonische Beratungen an, welche laut einer Mitarbeiterin in den vergangenen drei Monaten deutlich zugenommen haben. Im Mai sei die Zahl von 36 im Vorjahr auf 71, im Juni von 60 auf 75 und im Juli von 53 auf 75 im Vergleich zu 2019 angestiegen.

In den Telefonaten gehe es nicht immer um eine mögliche Aufnahme im Frauenschutzhaus, sondern häufig um Informationen, wie die Mitarbeiterin erklärt. „Aber es zeigt, dass mehr Frauen Bedarf hatten.“

Laura Catoni