Dresden

Nach einem Probebetriebist die Bahnhofsmission im Hauptbahnhof, ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Bahn, der Stadt Dresden, der Caritas sowie der evangelischen und katholischen Kirchen in Dresden, am Freitag offiziell eröffnet worden.

Ehrenamtliche Mitarbeiter mit blauen Westen sind Anlaufstelle für Durchreisende, die aus irgendwelchen Gründen in Dresden stranden, und vermitteln sie an städtische Einrichtungen. Eine längere Unterkunft direkt in der Mission ist nicht vorgesehen.

Die Mission wurde an der Südseite des Bahnhofs an der Bayrischen Straße eingerichtet. In einem der Räume befand sich früher der Ticketverkauf des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). Anläufe zur Einrichtung einer Bahnhofsmission in Dresden gab es seit 2016.

