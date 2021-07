Dresden

Da hat sich die Stadtverwaltung ei­ne Schrottimmobilie andrehen lassen: 2016 hat die Landeshauptstadt das Schulgebäude an der Blasewitzer Straße 60 für 2,4 Millionen Euro gekauft. Der Preis lag rund 900 000 Euro über dem Verkehrswert. Für 2,1 Millionen Euro wollte die Verwaltung das Gebäude sanieren und der Berufsvorbereitenden Ausbildungsstätte (BALD) der Dresdner Lernförderschule zur Verfügung stellen.

Bis 2016 hatte die Akademie für Berufliche Bildung das Schulgebäude genutzt. Nach dem Auszug ließ das städtische Hochbauamt die Neuerwerbung auf Herz und Nieren prüfen. Es gab ein böses Erwachen: „Das Gebäude befindet sich in einem guten Allgemeinzustand“, erklärte Hochbauamtsleiter Marcus Felchner auf Anfrage. Aber: „In einzelnen Teilen gibt es Instandsetzungsbedarf. Das betrifft insbesondere alle technischen Anlagen.“

Schimmel im Keller

Die größten Mängel und Schäden finden sich laut Felchner im Bereich der technischen Infrastruktur. Heizung, Wasserversorgung, Abwasserleitungen und Brandschutz sind – vorsichtig formuliert – ausbaufähig. Im ehemals nassen Keller hat sich Schimmel gebildet, einige Mängel seien Folge einer nicht sachgerechten Sanierung in den Jahren 1992 und 1993 sowie der Nässeschäden nach dem Jahrhunderthochwasser 2002.

Der Stadtrat hatte die Verwaltung beauftragt, eine Verwendung des ehemaligen Schulgebäudes zu prüfen. Da ist wenig zu machen, so der Amtsleiter. „Die Raumstrukturen sind sehr groß angelegt, weil es sich um Klassenzimmer handelt. Die für die Unterbringung von Verwaltung erforderlichen Raumstrukturen müssten erst geschaffen werden.“ Das gelte sowohl für die Einrichtung von kleinen Büros als auch von modernen offenen Bürostrukturen.

Schadenersatz nicht möglich

Allein um die Immobilie für eine Nutzung als Schulungsgebäude fit zu machen, müsste die Stadtverwaltung rund 4,5 Millionen Euro investieren. Für eine andere Nutzung würden zusätzliche Kosten anfallen. „Wir haben das Gebäude 2020 hinsichtlich der Unterbringung ei­ner größeren Organisationseinheit untersucht und aufgrund der sehr hohen zu erwartenden Kosten davon wieder Abstand genommen“, erklärt Felchner.

Aktuell gebe es keinen Nutzungsvorschlag für das Objekt. Schadensersatzforderungen an den Verkäufer habe die Stadt nicht geltend machen können – im Kaufvertrag sei ein Haftungsausschluss vereinbart worden. „Minderungen wegen des Bauzustandes wurden vom Verkäufer nicht akzeptiert. Da die Stadt das Grundstück zum damaligen Zeitpunkt zwingend benötigte, wurde dieser Kaufpreis akzeptiert“, erklärte der Amtsleiter.

Missmanagement bei der Stadtverwaltung?

Dennoch, so hofft die Stadt, entsteht kein Schaden. Aufgrund der Preisentwicklung auf dem Dresdner Immobilienmarkt – insbesondere in dieser nachgefragten Lage – sei davon auszugehen, dass bei einem Verkauf ein Erlös eingespielt werde, der mindestens so hoch liege wie der gezahlte Kaufpreis.

Ende gut, alles gut? Der Blasewitzer FDP-Stadtbezirksbeirat Carsten Biesok hat da so seine Zweifel. „Ich glaube nicht, dass sich ein Grundstück mit Altlasten gewinnbringend veräußern lässt.“ Er sieht Missmanagement bei der Stadtverwaltung und verweist darauf, dass er schon 2016 vor dem Erwerb der Immobilie gewarnt hat. „Ich habe dort vor gut 20 Jahren hin und wieder unterrichtet. Schon damals hat es in dem Gebäude nach Schimmel gerochen.“

Lösung für BALD gefunden

Welche Konsequenzen zieht die Stadt? „Kurzfristige Grunderwerbe führen regelmäßig zu überhöhten Preisen“, erklärte Felchner. „Die Stadt muss über Flächenreserven verfügen. Der Wiederaufbau eines kommunal agil einsetzbaren Grundstücksbestandes ist Kern ei­ner nachhaltigen Bodenpolitik.“

Immerhin: Für BALD gibt es eine Lösung auf einem städtischen Grundstück an der Pirnaer Landstraße in Leuben. Dort erhält die Bildungsstätte bis 2023 einen Neubau.

Von Thomas Baumann-Hartwig