Am Mittwoch startete am Stresemannplatz in Dresden-Striesen offiziell eine von Bürgern aus Dresden-Blasewitz initiierte Gießaktion. Jeden Mittwoch, 17 Uhr, treffen sich Anwohner aus dem Stadtteil, um den gesamten Sommer über 50 Bäume am Stresemannplatz rund um eine öffentliche Grünanlage zu bewässern und so hoffentlich zu retten. Immer 25 Bäume im wöchentlichen Wechsel. Freiwillige sind willkommen.

Wie viel Liter Wasser benötigt ein Baum?

Ziel ist es, weitere Dresdner zu animieren, selbst aktiv zu werden, um durch den ausgetrockneten Boden und den gesunkenen Grundwasserspiegel bedrohte Bäume zu retten. Auch in Pieschen gibt es so etwas schon. Denn auch wenn es wieder mehr geregnet hat – es reicht noch lange nicht.

Die Aktion findet in Abstimmung mit dem Amt für Stadtgrün der Stadt Dresden statt und wird von diesem auch unterstützt. Das heißt, dass das Amt dafür gesorgt hat, dass die Freiwilligen mit einer Zapfanlage den vor Ort für die Grünanlagenpflege vorhandenen Wasseranschluss nutzen können.

Das ist ein wichtiger Faktor. Denn es bedarf einer Menge Wasser, damit die Bäume auch wirklich etwas davon haben. „Ein Altbaum braucht je nach Witterung pro Woche 600 bis 1000 Liter“, sagt Steffen Löbel, beim Amt für Stadtgrün vor allem für die Straßenbäume verantwortlich. Da müssten unzählige Gießkannen aus den umliegenden Häusern herangeschleppt werden. So können die Bürger vor Ort in der Grünanlage große Wassersäcke befüllen und mit Schubkarren zu jedem einzelnen Baum transportieren.

Wer gehört zu den Initiatoren der Gießaktion ?

Zum einen Peter Skyba, der selbst am Stresemannplatz wohnt und schon im vergangenen Jahr aus privatem Antrieb mit der Gießkanne losgezogen ist, um die Kastanien zu gießen. Des Weiteren Stadtrat Wolfgang Deppe (Bü90/Grüne). Er und Skyba gehören zur grünen Regionalgruppe Blasewitz.

Außerdem Christina Hillebrand, Nella Chrominsky und Louise Hummel-Schröter von Parents for Future. Die haben ihrerseits bereits im Mai die Aktion „ Dresden gießt“ gestartet und kooperieren jetzt mit den Akteuren am Stresemannplatz.

Parents for Future hatte sich als erstes Gießprojekt 30 Birken auf der Ermelstraße vorgenommen. Sie ziehen dort einen Schlauch aus einer Wohnung in der zweiten Etage einen Wohnhauses, um die Bäume bewässern zu können, erzählen sie. Ihre Erfahrungen und Tipps zum richtigen Gießen geben Parents for Future unter anderem auf www.dresdengiesst.de weiter.

Wie steht es um die Dresdner Bäume?

Vor allem die Straßenbäume leiden, bestätigt Steffen Löbel vom Amt für Stadtgrün. Je nach Art und Sorte kommen sie mehr oder weniger mit Hitze und Trockenheit zurecht. Die Stadt bewässere selbst über ihren Regiebetrieb in zwei Schichten 2500 junge Straßenbäume. Um 4000 weitere kümmern sich beauftragte Firmen. 250 Bäume an Extremstandorten seien mit Wassersäcken versehen. Mehr sei mit den vorhandenen Mitteln nicht zu schaffen. Deshalb ist jede Hilfe willkommen, sagt Steffen Löbel.

Er freut sich, dass es immer wieder Anfragen von Dresdner gibt, die beim Gießen helfen wollen. „Aber leider verlaufen viele Initiativen dann wieder im Sand.“ Andererseits gebe es auch Dresdner, die schon seit zwei Jahren regelmäßig zur Gießkanne greifen und den Straßenbaum vorm Haus gießen, ohne groß darüber zu reden.

2019 wurden in Dresden 520 Bäume nachgepflanzt, gleichzeitig sind aber 480 abgestorben, so Steffen Löbel. Das ist viermal so viel wie normal. In diesem Jahr werde es ähnlich traurig aussehen, schätzt er ein.

Was bedeutet das für den Straßenbaumbestand?

Dresden hat gegenüber anderen Städten einen großen Vorteil, weil die Stadt schon immer auf eine große Artenvielfalt bei Straßenbäumen gesetzt hat. Momentan gibt es 54.000 Straßenbäume in 290 verschiedenen Arten und Sorten und in 61 verschiedenen Gattungen. Das ist jedenfalls dem überarbeiteten Straßenbaumkonzept zu entnehmen, über das nun der Dresdner Stadtrat noch befinden muss. Diesem zufolge sind 60.000 Straßenbäume das „kurz- bis mittelfristige“ Ziel. Langfristig soll die Zahl weit über 70.000 klettern, wie 2009 schon mal beschlossen. „Wir wissen aber, dass das noch ein weiter Weg ist“, so Steffen Löbel.

Zum einen experimentiere man mit anderen Arten und Sorten aus dem nordamerikanischen, dem asiatischen und dem Mittelmeerraum, wie zum Beispiel wie Eisenholzbaum, Hopfenbuche und Zirbelbaum, aber auch mit neuen Resistenzzüchtungen bei Ulmen. „Eberesche funktioniert im Stadtgebiet überhaupt nicht mehr. Bergahorn und Buchen auch nicht.“

Zum anderen ist es nicht so einfach, angesichts der Verdichtung der Stadt neue Baumstandorte zu finden. „Das Potenzial im Hauptstraßennetz ist ausgeschöpft. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Nebenstraßennetz und die Überlandstraßen. Das geht aber nur mit Grunderwerb, weil das keine städtischen Stücke sind“, erklärt der städtische Verantwortliche für die Straßenbäume.

Steht denn für Dresdens Straßenbäume genug Geld zur Verfügung?

Das Geld, das im Haushalt für Baumpflege und Neupflanzungen eingestellt ist, hat nicht abgenommen, aber es reicht nicht, sagt Steffen Löbel ganz klar. Unter anderem auch deshalb, weil Kosten hinzugekommen seien, die aus diesem Budget bezahlt werden müssen. So zum Beispiel jährlich 15.000 bis 20.000 Euro für Artenschutzgutachter, die bei Baumfällungen – vor allembei stärkeren, größeren Bäumen – mit dabei sein müssen.

„Darüber hinaus haben wir auch immense Kosten durch die Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnungen. Wir haben jetzt die Vorhaltestreifen für den Radweg. Da konnte ich mich früher mit dem Hubsteiger an den Straßenrand stellen und die Bäume pflegen. Das darf nicht mehr sein, weil die Radfahrer dadurch genötigt werden, auf die Straße auszuweichen. Also muss ich die Radfahrer umleiten und das kostet Geld“, erklärt der Fachmann aus dem Amt für Stadtgrün.

Ein weiteres Problem sei, dass es viel zu wenig Firmen gebe, die im großen Stil fachgerecht Bäume pflegen können. „Baumpfleger und Baumkontrolleure sind sehr gesucht zur Zeit.“

