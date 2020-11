Dresden

Von Torschlusspanik konnte zwar keine Rede sein. Aber bei mildem Herbstwetter nutzten viele Dresdner am Wochenende die letzte Chance, in den Genuss gastronomischer und kultureller Freiheit zu gelangen. Restaurants und Cafés hatten geöffnet, zahlreiche Gäste ließen es sich mit Abstand auf den Freisitzen und auch drinnen schmecken.

Zur Galerie Das letzte Wochenende in Dresden vor dem Teil-Lockdown

Ausstellungen und Museen waren rege besucht. Der Zoo, der ab Montag seine Tore bis Ende des Monats schließen muss, konnte sich noch einmal über Andrang freuen. Hier nutzten viele die womöglich letzte Chance, Elefant Tembo zu sehen. Der Bulle wird die Einrichtung wegen mangelndem Zuchterfolg bald in Richtung Wien verlassen.

Anzeige

Der Dresdner Zoo wollte im November eigentlich auch seine für 1,6 Millionen Euro neu errichtete Flamingo-Voliere der Öffentlichkeit präsentieren. Dies wird sicherlich nachgeholt. Wegen der Schließung verlängert sich die Gültigkeit von Jahreskarten entsprechend.

In der Dresdner Messe lud ein Kreativmarkt zum Stöbern und Einkaufen ein – eine der wenigen Messen, die dieses Jahr überhaupt stattfinden konnten. Junge Halloween-Fans gingen am Samstagnachmittag und Abend von Tür zu Tür und bettelten um Süßigkeiten – jedoch wesentlich weniger als in den vergangenen Jahren.

Ab Montag schließen in Sachsen bis Ende November alle gastronomischen Einrichtungen (ausgenommen sind nur Angebote zum mitnehmen), alle Zoos, Messen, Bäder, Saunen, Fitnessstudios und mehr. Auch Museen, Theater, Kinos und Konzertlocations bleiben geschlossen.

Von fkä