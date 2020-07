Dresden gedenkt Rassismusopfer Marwa El-Sherbini

Dresden

Mit einer Gedenkveranstaltung ist am Mittwoch in Dresden an den rassistisch motivierten Mord an Marwa El-Sherbini vor elf Jahren erinnert worden. Vor dem Dresdner Landgericht legten Vertreter des Landes, der Stadt und der Zivilgesellschaft weiße Rosen nieder und erinnerten mit einer Schweigeminute an die Ägypterin. Sie war am 1. Juli 2009 im Alter von 31 Jahren nach einer Zeugenaussage am Landgericht brutal niedergestochen worden.

In seiner Rede betonte Dresdens Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD), dass Fremdenfeindlichkeit noch immer zu Gewalttaten und Mord führe. Aus dem Jahre 2019 gebe es dafür gleich mehrere Beispiele, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ( CDU) etwa oder die Anschläge in Halle und Hanau.

„Rassismus ist keine Privatsache“

Das Gedenken an El-Sherbini sei ein wichtiger Beitrag zu historischer politischer Bildung und zum Schärfen der Empathie. „Rassismus ist keine Privatsache“, sagte Lames, sondern stelle die Werte der Demokratie infrage. Der Mord an El-Sherbini bleibe ein markanter, wunder Punkt in der Stadtgeschichte Dresdens. An einem Ort des Rechts sei Unrecht geschehen.

Die Staatsekretärin im Justizministerium, Gesine Märtens (Grüne), rief dazu auf, gegen Rassismus vorzugehen und einzugreifen, wo immer er passiere. An der Gedenkveranstaltung in Dresden nahmen rund 150 Menschen teil. Zuvor hatte der Generalsekretär des Zentralrates der Muslime in Deutschland (ZMD), Abdassamad El Yazidi, eine wachsende Islamfeindlichkeit beklagt.

„Heldin für Zivilcourage“

Übergriffe und Anschläge auf Muslime nähmen weiter stetig zu. „Das Phänomen des antimuslimischen Rassismus und die negative Stimmung gegen Muslime werden oft noch in der Gesellschaft ignoriert und zu oft unterschätzt“, mahnte er. El-Sherbini sei eine „Heldin für Zivilcourage“. Die Ägypterin hatte, nachdem sie von ihrem späteren Mörder rassistisch beleidigt worden war, vor Gericht als Zeugin ausgesagt.

Auch der Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen mahnte mehr politisches und gesellschaftliches Handeln gegen Rassismus und rassistisch motivierte Gewalt an. Dies sei „unabdinglich und längst überfällig“.

Der Fall El-Sherbini zeige, wie unsicher Muslime in Deutschland lebten, sagte die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Technischen Universität Dresden, Douha Al-Fayyad. Als Ägypterin, die seit sechs Jahren in der Bundesrepublik lebe, habe auch sie Ablehnung und Hass erlebt. „Ich wünsche mir eine Welt, in der mein Kopftuch kein Thema ist“, betonte sie bei der Gedenkveranstaltung.

Nicht das einzige Opfer fremdenfeindlicher Gewalt in Dresden

Der Täter im Fall Marwa El-Sherbini, der Russlanddeutsche Alex W., wurde Ende 2009 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Dresdner Landgericht bescheinigte ihm Fremdenfeindlichkeit und Hass auf Muslime. SPD, Grüne und Linke im Stadtrat haben vor etwa einem Jahr einen Antrag gestellt, den Park vor dem Landgericht als „ Marwa El-Sherbini Park“ zu benennen.

Die Ägypterin ist nicht das einzige Opfer fremdenfeindlicher Gewalt in Dresden: Bereits im April 1991 starb der mosambikanische Vertragsarbeiter Jorge Gomondai infolge eines fremdenfeindlichen Übergriffs. Nach Angaben der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin gab es seit 1991 in Sachsen 19 Todesopfer rechter Gewalt, im gesamten Bundesgebiet mindestens 208 Todesopfer seit 1990.

