Dresden gedenkt Jorge Gomondai

Individuelles Gedenken anstatt öffentlicher Kundgebung: Zum Abschluss der Internationalen Wochen gegen Rassismus haben Dresdner am Dienstag an Jorge Gomondai erinnert. Unter ihnen war Luis Mazuze, der Blumen vor das Denkmal am gleichnamigen Platz in der Neustadt niedergelegte. Für Mazuze ein bewegender Moment, denn er kannte Jorge João Gomondai persönlich.

Gomondai gilt als das erste Opfer eines rassistischen Überfalls in Dresden nach der Wiedervereinigung. Vor 30 Jahren hatten rechtsextreme Jugendliche den mosambikanischen Vertragsarbeiter in einer Straßenbahn beleidigt und angegriffen. Gegen vier Uhr früh fand die Straßenbahnfahrerin Gomondai schließlich blutüberströmt neben den Gleisen liegend. Er starb am 6. April 1991 an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen.

„Zeichen der Solidarität“

Mazuze kommt ebenfalls aus Mosambik, engagiert sich beim Verein Afropa und arbeitet als Bierbrauer bei Feldschlösschen. Zehn Jahre lang lebte er mit Gomondai in einem Wohnheim zusammen. Den gestrigen Tag nahm er zwiegespalten war: „Vor Jahren waren noch Tausende bei den Gedenkfeiern anwesend“, sagte er. Mit der Zeit seien es immer weniger geworden.

Auch Detlef Sittel besuchte das Denkmal, legte einen Kranz nieder. „Es ist wichtig, die Erinnerung an Jorge Gomondai wach zu halten und damit ein eindeutiges Zeichen der Solidarität mit Betroffenen von Rassismus und rassistischer Gewalt zu setzen“, sagte der erste Bürgermeister der Stadt Dresden bereits am vergangenen Donnerstag.

Zwar musste die für den Abend geplante öffentliche Gedenkkundgebung des Ausländerrates Dresden ausfallen, dafür fand ein digitaler Mahngang zum 30. Todestag von Jorge Gomondai statt. In einem ebenfalls online durchgeführten Workshop sprachen Migranten zudem über die Folgen, die institutioneller Rassismus haben kann.

