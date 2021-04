Dresden für Test-Ansturm gewappnet

Dresden

Während der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet mit einem schnellen und harten Lockdown eine Brücke zur Öffnungsorgien-verärgerten Kanzlerin bauen will, wird in Dresden gelockert. Geschäfte und Dienstleister können trotz des Infektionsgeschehens öffnen, wenn Kunden einen tagaktuellen Coronatest vorlegen, der negativ ist. Zudem hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Menschen zu mehr Tests aufgerufen.

Das sorgt nicht nur für Wirbel, sondern schraubt auch absehbar die Testzahlen nach oben. Bislang galt ein Test pro Woche für jeden Bürger als kostenlos. Auf verschiedenen Kanälen machte der Ministerpräsident inzwischen klar, dass die Testverordnung des Bundes immer wieder „falsch interpretiert“ werde. „Mindestens“ einmal pro Woche bedeute ausdrücklich, dass Tests mehrfach wöchentlich kostenlos möglich seien. Empfohlen würden sie dreimal pro Woche, erklärte der Chef der schwarz-grün-roten Regierung in Sachsen.

Wer die Tests bezahlt

Doch wer bezahlt das und ist das Testen überhaupt ohne Weiteres möglich? In Internet-Netzwerken hält sich trotz Kretschmers Aufruf hartnäckig die Ansicht, ein Test sei schwer zu bekommen.

Die Finanzierungsfrage ist schnell geklärt: Die Bezahlung der Tests erfolgt über das Bundesamt für Soziale Sicherung aus Mitteln des Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung, teilt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen auf DNN-Anfrage mit.

Doch niemand muss befürchten, dass er mit seiner Krankenkasse Ärger bekommt, wenn er sich zu oft testen lässt. Die Kassen erfahren davon gar nichts. „Die Leistungserbringer rechnen die durchgeführten Tests mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen ab“, teilt das Sozialministerium in Dresden auf Anfrage mit. Auf die Frage, ob dabei die Häufigkeit der Tests bei einer Person geprüft wird, fügt das Ressort von Sozialministerin Petra Köpping (SPD), ganz frei von sperrigem Amtsdeutsch, hinzu: „Das wird nicht kontrolliert.“

Die Bürger haben dabei Anspruch auf die Testung mittels Schnelltest – dem sogenannten Antigenschnelltest. „Selbsttests sind nicht kostenlos und müssen eigenständig beschafft werden.“ Liege beispielsweise ein positiver Antigentest vor, bestehe auch Anspruch auf einen hochwertigeren PCR-Test.

Ständig mehr Teststellen

Die Zahl der Teststellen erhöhe sich ständig, erklärt das Ministerium und geht davon aus, „dass sich die Kapazitäten mit der Inanspruchnahme erweitern“. Das Sozialministerium habe bereits ermöglicht, dass alle Apotheken und Zahnarztpraxen in Sachsen die Bürgertestung durchführen können. Ergänzend dazu würden die Gesundheitsämter weitere Dritte mit der Durchführung der Tests beauftragen. Diese Beauftragung durch Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sei die Voraussetzung für die spätere Abrechnung der Kosten.

Die Landeshauptstadt stützt sich dabei beispielsweise auf die Hilfsorganisation Johanniter, die im Raum Dresden Testzentren im Kulturpalast, in Hellerau und in Heidenau betreibt. Roy-Udo Heim von den Johannitern rechnet damit, dass der Aufruf des Ministerpräsidenten Auswirkungen haben wird. Am Dienstag gab es bis gegen 14 Uhr knapp 700 Testungen im Kulturpalast. Das entspreche dem üblichen Aufkommen zum Wochenanfang oder zum Wochenende, wo die Nachfrage am größten sei. „Durchschnittlich 18 oder 19 Minuten beträgt die Wartezeit“, sagt Heim.

Anonyme Abrechnung

Zwar müssten Personendaten aufgenommen werden, weil beispielsweise bei einem positiven Test eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen muss. Demnächst könnte für die Datenerfassung auch die Krankenversicherungskarte genutzt werden. Aber für die Abrechnung erhalte die KV lediglich anonymisierte Daten. Damit lässt sich nicht mehr nachvollziehen, wer sich wo wie oft hat testen lassen. Mit der Versichertenkarte könnten die bürokratischen Abläufe beschleunigt werden, genauso wie mit der App „pass4all“, mit der sich die Bürger über das Testergebnis informieren lassen können. Wer will, kann nach dem Test aber auch noch ungefähr 20 Minuten warten und das Ergebnis auf Papier mit nach Hause nehmen.

Die Johanniter arbeiten an der Ausweitung der Kapazitäten, dafür müssten vor allem die personellen Ressourcen geschaffen werden. Grundsätzliche Probleme sieht Heim nicht. Der Aufruf des Ministerpräsidenten sei zu begrüßen, weil die „Testungen neben dem Impfen eine große Säule sind, um die Pandemie in den Griff zu bekommen“.

Apotheker rechnen nicht mit Engpässen

Auch Göran Donner, Vorstandssprecher der Landesapothekerkammer, erwartet eine wachsende Nachfrage nach Tests. „Es wird Zulauf geben, aber wir rechnen nicht mit Engpässen“, fügte der Apotheker hinzu, der auch Vize-Präsident der Landesapothekerkammer ist.

Mit einem Modellprojekt der Stadt rund um die Frauenkirche, mit dem Lockerungen in Gastronomie und Kultur, wissenschaftlich begleitet von der TU Dresden, untersucht werden sollen, könnte die Nachfrage nach Tests weiter steigen. Für den Zugang zum Projektgebiet ist ein negativer Coronatest nötig. Gern hätte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) schon am Dienstag losgelegt. Doch das Vorhaben muss noch vom Land abgesegnet werden. Die CDU-Stadtratsfraktion forderte ein zügiges Genehmigungsverfahren. „Die Erfahrungen können für die nächsten Öffnungsschritte genutzt werden“, erklärte Wirtschaftspolitiker Steffen Kaden.

Dem Sozialministerium ist dabei allerdings bewusst, dass der Erfolg von Teststrategien letztlich vom Mitmachen der Bürger lebt. „Erfahrungen mit kostenlosen Tests in Dänemark, Österreich und Bayern zeigen aber, dass nur ein Bruchteil der Bevölkerung von diesem Angebot Gebrauch macht“, heißt es.

Infos zu Testmöglichkeiten unter www.dresden.de

Von Ingolf Pleil