Dresden fordert mehr Corona-Tests und Finanzierung

Dresden

Nach den Lockerungen für das öffentliche Leben in Sachsen spricht sich Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert für mehr Tests auf Infektionen mit dem Coronavirus aus. „Nur so können wir neue Infektionswellen verhindern“, sagte der FDP-Politiker den DNN.

Das Stadtoberhaupt denkt dabei an regelmäßige Untersuchungen vor allem für Personal in kritischen Bereichen wie Alten- und Pflegeheimen oder Schulen und Kitas. „Es ist überall dort wichtig, wo Kontakt zu größeren Personengruppen besteht“, sagte Hilbert. Die Testkapazitäten seien bislang vorhanden, das Problem sei jedoch die Finanzierung.

Anzeige

„Atemberaubende Dynamik“

Sachsenweit sind Testkapazitäten vorhanden. Täglich wären nach Landesangaben mehr als 10 000 Tests möglich, die tatsächliche Nutzung liegt nur bei etwa einem Drittel. Ein Test kostet zwischen 39 und 49 Euro, von Krankenkassen werden diese Kosten nur bei einem Coronaverdacht übernommen. Erst am Dienstag hatte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) darauf verwiesen, das Bund und Länder um eine Lösung ringen würden. Ab Juni will der Freistaat Lehrern Testmöglichkeiten bieten. Am gleichen Tag hatte der Freistaat nach Köppings Angaben die bundesweit weitgehendsten Lockerungen beschlossen.

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Hilbert sprach von einer „atemberaubenden Dynamik“ bei der Aufhebung der Corona-Beschränkungen, begrüßte dies jedoch angesichts der gegenwärtig niedrigen Infektionszahlen grundsätzlich. „Für diese neuen Freiheiten sind jedoch auch mehr Tests nötig, um neue Infektionen rechtzeitig eindämmen zu können“, erklärte Hilbert. Er kündigte zudem an, dass Dresden bei steigenden Infektionszahlen früher reagieren werde, als das bisher von Bund und Land vorgesehen ist.

„Wir müssen früher reagieren“

Derzeit sollen die Kreisfreien Städte und Landkreise mit neuen Beschränkungen reagieren, wenn es innerhalb einer Woche mehr als 50 neue Infektionsfälle pro 100000 Einwohner gibt. Für Dresden würde dies etwa 285 Neuinfektionen bedeuten. „So viel hatten wir in der gesamten Pandemie-Zeit noch nicht“, sagte Hilbert. Selbst die vom Land angekündigte Vorwarnstufe bei einer Quote von 35 Infektionen ist dem Oberbürgermeister zu hoch. Damit könnte sich Dresden knapp 200 Infektionen erlauben, in der „Spitzenwoche“ habe die sächsische Landeshauptstadt es bislang auf 156 Neuinfektionen gebracht. „Deshalb müsste früher reagiert werden“, kündigte Hilbert an. Nach zwei Tagen gänzlich ohne Neuinfektionen, gab es am Mittwoch in Dresden einen neuen Fall.

Abstimmung für Schülerverkehr und Freibäder

Wie es seitens der Stadt am Mittwoch hieß, werde derzeit mit den Verkehrsunternehmen verhandelt, wie ab kommende Woche bei der weiteren Öffnung der Schulen die Hygienevorschriften im Schülerverkehr eingehalten werden können. Die Stadt geht auch davon aus, dass es grundsätzlich gelinden wird, in den Horten im Anschluss an den Unterricht der Grundschulen das Konzept der festen Gruppen in den Klassenverbänden umzusetzen. Mit der Öffnung der Freibäder dürfte jedoch nicht vor Juni zu rechnen sein, da sich diese zunächst erst ihre Hygienekonzepte vom Gesundheitsamt genehmigen lassen müssen.

Teilweise Genehmigungen für Öffnung nötig

Da gehört zum Lockerungskonzept des Freistaats. Demnach können Theater, Musiktheater, Kinos, Konzerthäuser, Konzertveranstaltungsorte und Opernhäuser wieder öffnen, wenn sie sich zuvor ein Hygienkonzept genehmigen lassen, dass unter anderem die Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter umsetzt. Dies gilt auch für Angebote der Kinder- und Jugendhilfe ohne Übernachtung, Freibäder sowie Freizeit- und Vergnügungsparks.

Gaststätten genügt eigenes Konzept

Alle anderen Betriebe, Einrichtungen und Angebote, wie Gaststätten, Hotels oder Pensionen die nach der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung ebenfalls ein Konzept erarbeiten müssen, sind von der Genehmigungspflicht befreit und dürfen den Geschäftsbetrieb aufnehmen, sofern sie ein Hygienekonzept erarbeitet haben und dieses auf Verlangen und bei Kontrollen vorlegen können. Diese Hygienekonzepte müssen nicht beim Gesundheitsamt eingereicht und genehmigt werden. Der Hotel- und Gaststättenverband hat dafür umfangreiche Empfehlungen vorgelegt. Im sächsischen Wirtschaftsministerium wird offenbar an einer Vereinfachung gearbeitet.

Von Ingolf Pleil