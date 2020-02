Dresden fährt weniger Auto – Das Fahrrad wird immer beliebter

Dresden

Immer weniger Wege werden in Dresden mit dem Auto zurückgelegt. Das ist Ergebnis der Verkehrsbefragung „System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ (SrV) 2018 – einer wissenschaftlichen Untersuchung zum alltäglichen Verkehrsverhalten, die die Technische Universität Dresden alle fünf Jahre im Auftrag von Stadt und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) erstellt.

Ge­genüber der letzten Befragung im Jahr 2013 hat das Auto im so genannten Modal Split an Bedeutung verloren, bleibt aber das am meisten genutzte Verkehrsmittel. 36 Prozent aller Wege erledigen die Dresdner demnach mit dem Auto. Der Umweltverbund, gebildet aus Fußgängern, Radlern und dem Nahverkehr, legt dagegen an Bedeutung zu, wobei der Sprung beim Radverkehr am deutlichsten ist.

Die Grafik zeigt es: Nach dem Hoch 1998 muss das Auto in der Gunst der Dresdner immer weiter zurückstecken. Dagegen legt der Umweltverband – zuletzt vor allem vom Radverkehr angetrieben – immer mehr zu. Quelle: SrV/LHDD

Erkenntnis eins: Der Autofahrer verhält sich paradox

Immer mehr Autos werden in Dresden zugelassen, mit 226.232 waren es im Befragungsjahr 2018 knapp 10.500 mehr als noch 2013. Die mit dem Auto zurückgelegten Wege sinken aber, und das deutlich. Lag die mittlere Fahrleistung 2013 noch bei 13.800 Kilometern im Jahr, sind es laut SrV 2018 nur noch 12.100.

Nur 71 Minuten am Tag wird ein Auto in Dresden auch bewegt, den Rest der Zeit steht es herum. Zum Einsatz kommt das Auto vor allem bei Wegen mit einer Länge von mehr als zehn Kilometer, aber auch zehn Prozent der Wege unter einem Kilometer werden auf vier motorisierten Rädern erledigt.

Auffällig: Die Altersgruppe 45 bis 65 Jahre nutzt das Auto mit 46 Prozent Anteil an allen Wegen überdurchschnittlich. In allen anderen Altersgruppen liegt dieser Wert nahe am Durchschnitt, bei den Jüngeren sogar deutlich darunter. Wenig überraschend wird am Stadtrand eher auf das Auto zurückgegriffen (Klotzsche: 50 Prozent), während in der Altstadt Fußgänger sowie Nahverkehr (35/26 Prozent) und in der Neustadt Radler (33 Prozent) die Nase vorn haben.

Erkenntnis zwei: Der Nahverkehr tritt auf der Stelle

22 Prozent Anteil am Wegeaufkommen hatten Bus und Bahn 2013, glatt 20 waren es 2018. Dabei verzeichneten die DVB einen Fahrgastrekord im Befragungsjahr. Wie passt das zusammen? Das Fahrgastwachstum findet vor allem im Freizeitverkehr am Abend oder am Wochenende statt, wo die Verkehrsbetriebe etwa nachts ihr Angebot verbessert haben. Diesen Verkehr erfasst die SrV nicht.

So funktioniert die Befragung Das System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) ist eine Befragung zum Verkehrsverhalten in deutschen Städten. Sie findet seit 1972 alle fünf Jahre als Haushaltsbefragung in 135 Städten statt. Dabei werden zufällig ausgewählte Personen über die am Vortag zurückgelegten Wege und die dafür gewählten Verkehrsmittel befragt. Die Befragungstage werden übers ganze Jahr verteilt, so dass das durchschnittliche Verkehrsverhalten im gesamten Jahr abgebildet wird. An Wochenenden, Feiertagen, Brückentagen und in Ferien gibt es keine Befragungen. In Dresden wurden 2018 genau 3231 Personen befragt, im Umland etwa 6500 weitere Personen. Da Dresden viele Verkehrsprobleme mit dem Umland teilt, kooperiert die Stadt in Sachen SrV seit 2003 mit dem Verkehrsverbund Oberelbe, der die Befragung in 13 Umlandgemeinden beauftragt. In der Stadt teilen sich Dresdner Verkehrsbetriebe und Verwaltung in die Befragungskosten von knapp 100.000 Euro. Keine Rolle spielen Pendler-, touristischer und Gewerbeverkehr, es geht nur um das alltägliche Verkehrsverhalten der Dresdner. Insofern bildet die Befragung etwa 70 Prozent des tatsächlichen Verkehrs auf den Dresdner Straße ab.

Im Alltagsverkehr ist das Wachstum dagegen nicht so stark, auch aus Kapazitätsgründen. „Im Schülerverkehr haben wir das Kapazitätsende erreicht, da können wir nicht mehr zulegen“, sagt Mirko Rüde, der die Marktforschung bei den DVB leitet. Da sei es eher so, dass Eltern nach Alternativen für ihre Kinder suchen. Rüde mahnt deswegen einen stärkeren Angebotsausbau an.

Und auch in bei Verkehrsorganisation müsse sich etwas ändern: Bus und Bahn werden im Vergleich immer langsamer. 12,5 Kilometer in der Stunde beträgt die allgemeine Reisegeschwindigkeit mit dem Öffentlichen Personennahverkehr in Dresden, 0,4 km/h weniger als noch 2013. Damit sind Fahrradfahrer (12,6 km/h) inzwischen schneller. Am besten kommen Autofahrer voran, die mit 23,8 Stundenkilometer reisen. „Das ist für die Verkehrsbetriebe ein großer Nachteil“, sagt Rüde. Busse und Bahnen müssten schneller vorankommen.

Ebenso ein Hinderungsgrund: Während die Tarife im ÖPNV von 2013 zu 2018 um 20 Prozent zulegten, sank in der gleichen Zeit der durchschnittliche Benzinpreis. Und die Parkgebühren sind seit 2006 unverändert.

Lesen Sie auch: So sollen in Dresden die Parkgebühren steigen

Erkenntnis drei: Immer mehr Radfahrer in Dresden

Der Sprung von zwölf auf 18 Prozent Anteil an allen Wegen ist ein ordentlicher. In fünf Jahren stieg die Zahl täglicher Fahrten um 70 Prozent auf 363.000 (1,23 Millionen Kilometer am Tag). Man kann ihn aber auch in Frage stellen, weil das Befragungsjahr 2013 nass und kalt und das Jahr 2018 mit einem Plus von 550 Sonnenstunden warm und trocken war. „Man darf diese Wettereffekte nicht außer acht lassen“, sagt Matthias Mohaupt, der die Verkehrsentwicklungsplanung im Rathaus leitet.

Allein mit schönem Wetter lässt sich der Radlerboom jedoch nicht erklären. Denn auch im Winter fahren zwei Drittel der Radfahrer regelmäßig. Zudem zeigen sich Radfahrer unter allen Verkehrsteilnehmern am flexibelsten: Sie wechseln je nach Bedarf in Nahverkehrsmittel oder setzen sich auch mal ans Lenkrad eines Autos. Das hat den Effekt, dass Straßenbahnen bei Dauerregen voll sind und sich mehr Radler auf der Straße tummeln, sobald die Verhältnisse wieder erträglich sind.

„Der ÖPNV ist das Rückgrat des Verkehrs in Dresden“, sagt Raoul Schmidt-Lamontain deswegen. Ohne einen guten Nahverkehr könne der Radverkehr nicht stabil zunehmen. Bei den DVB sieht man deswegen das Konzept mit einer Bündelung von Car- und Bike-Sharing-Angeboten unter einem Dach und den Aufbau von Mobilitätspunkten bestätigt. „Das werden wir weiter vorantreiben“, sagt Mirko Rüde.

Lesen Sie auch: Hier investiert Dresden 2020 in mehr Sicherheit für Radfahrer

Von Uwe Hofmann