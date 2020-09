Dresden

Wer sein Auto in der Stadt abstellen will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Denn: Erstmals seit 14 Jahren erhöht Dresden die Parkgebühren. Mindestens drei Euro müssen Pkw-Fahrer dann für eine Stunde Parken bezahlen. Mit der Umstellung ist ab Frühjahr 2021 zu rechnen. Am Mittwoch stellte Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) das Konzept für die neuen Tarife vor.

Schmidt-Lamontain rechtfertigt die Verteuerung der Parkgebühren mit der Tatsache, dass die Ticketpreise für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Dresden in den vergangenen 14 Jahren um etwa 40 bis 50 Prozent angestiegen sind. Auch im landesweiten Vergleich seien die Kosten fürs Parken sehr niedrig. Hier bezahlt der Pkw-Fahrer bislang 1,50 Euro für eine Stunde Parken in der Innenstadt. Zur Relation: Die Berliner zahlen drei Euro, in Köln, Frankfurt und Stuttgart kostet es sogar vier Euro. In Leipzig sind zwei Euro die Stunde fällig. Der neue Preis gilt laut Stadtangaben in Anlehnung an den Mittelwert der Tarife des ÖPNV. Zum Vergleich: Derzeit kostet ein Kurzstreckenticket 1,45 Euro, eine Einzelfahrt 2,50 Euro, Gültigkeit eine Stunde.

Anreiz für eine Verkehrswende

Dass die ÖPNV-Preise steigen, die Parkgebühren aber nicht, sieht Schmidt-Lamontain kritisch: „Es ist das falsche Zeichen, wenn wir diejenigen, die den umweltfreundlichen ÖPNV nutzen, so viel mehr bezahlen lassen als die Autofahrer.“ Damit setze Dresden keinen Anreiz für eine Verkehrswende, die aus stadtklimatischen Gründen dringend notwendig sei.

Neben dem Klimaschutz soll die Erhöhung der Parkgebühren auch zu einer Entlastung der Stellflächen führen. In der Innenstadt, aber auch in einigen Stadtteilen, herrsche hoher Parkdruck. Die Folgen: Platzmangel und der damit verbundene Parksuchverkehr. Die Neuregelung soll die aktuelle Situation entspannen.

Für eine optimale Kostenerhöhung teilte die Stadt die Parkflächen in neue Zonen ein. In der Parkgebührenzone 1, die Teile des Stadtkerns umfasst, wird es künftig keinen Tagestarif mehr geben. Schmidt-Lamontain will so eine bessere Ausnutzung der Flächen und einen häufigeren Wechsel erreichen. Wer sein Auto für einen Shoppingtag im Zentrum abstellen will, hat also bald schlechte Karten.

In der Zone 2 gilt der Tarif 0,50 Euro pro 15 Minuten, ein Tagesticket kostet acht Euro. Das Gebiet betrifft den Raum ums Zentrum herum, inklusive Äußerer Neustadt. In der dritten Zone, die alle restlichen städtisch bewirtschafteten Parkplätze umfasst, zahlen Autofahrer künftig 50 Cent je 20 Minuten und sechs Euro am Tag.

Jährliche Mehreinnahmen von rund zwölf Millionen Euro

Außerdem neu: Um die Nutzung von E-Mobilität zu unterstützen, bietet die Stadt Fahrern von elektrisch betriebenen Autos das Parken auf gebührenpflichtigen Stellflächen oder das Abstellen an Ladesäulen für die ersten zwei Stunden und befristet bis zum 31. Dezember 2022 kostenfrei an.

Die neuen Parkgebührenzonen und ihre Kosten für Pkw-Fahrer: Zone 1: begrenzt durch Georgplatz, St. Petersburger Straße, Rathenauplatz/ Pillnitzer Straße, Steinstraße, Terrassenufer, Bernhard-von-Lindenau-Platz, Am Zwingerteich, Ostra-Allee, Hertha-Lindner-Straße, Annenstraße, Marienstraße, Dippoldiswalder Platz einschließlich Parkplatz Budapester Straße und Parkstände, Waisenhausstraße. Gebühren: 1 Euro pro 20 Minuten, kein Tagestarif. Zone 2: begrenzt durch Bayrische Straße, Strehlener Straße, Franklinstraße, Gellertstraße, Lennéstraße, Güntzstraße, Güntzplatz, Sachsenallee, Sachsenplatz, Albertbrücke, Rosa-Luxemburg-Platz, Carusufer, Löwenstraße, Bautzner Straße, Prießnitzstraße, Bischofsweg, Dammweg, Dr.-Friedrich-Wolf-Straße, Schlesischer Platz, Antonstraße, Marienbrücke, Könneritzstraße, Ammonstraße, Budapester Straße, Wielandstraße, Hohe Straße. Gebühren: 50 Cent pro 15 Minuten, Tagestarif 8 Euro. Zone 3: umfasst übriges Stadtgebiet. Gebühren: 50 Cent pro 20 Minuten, Tagestarif 6 Euro.

Schmidt-Lamontains Hoffnung ist, dass mehr Dresdner durch die Preiserhöhung künftig auf den ÖPNV und das Rad umsteigen. Bessere Luft wäre die Folge. Durch die Neuregelung rechnet die Stadt mit jährlichen Mehreinnahmen von rund zwölf Millionen Euro. Das Plus könne perspektivisch zur Finanzierung zusätzlicher Angebote des ÖPNV und zum Ausbau eines sicheren Radwegnetzes eingesetzt werden.

Der Verkehrsbürgermeister rechnet zum Jahresbeginn mit dem nötigen Stadtratsbeschluss zur Verteuerung der Gebühren. Die Umsetzung wird voraussichtlich zwei Monate in Anspruch nehmen. 450 Parkscheinautomaten muss die Stadt auf die neuen Tarife umstellen lassen. Im gleichen Zug will man die Geräte mit EC-Kartenlesern ausstatten.

Von Laura Catoni