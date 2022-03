Dresden

Dresden bereitet sich auf die Aufnahme einer großen Zahl ukrainischer Geflüchteter vor. Dazu soll eine Arbeitsgruppe mit besonderen Befugnissen (Taskforce) im Rathaus möglichst schnell Wohnungen akquirieren. Bislang sind laut Stadtverwaltung 91 Wohnungsangebote eingegangen. Außerdem habe die Dresdner Hotelallianz als Soforthilfe 300 Plätze angeboten. Aktuell verfügt die Stadt über 3000 Plätze in Wohnungen und Übergangswohnheimen, von denen allerdings viele bereits belegt sind.

Verteilung auf Kommunen steht aus

Bis Ende der Woche hatte der Freistaat noch keine Kriegsgeflüchtete an die Stadt zur Unterbringung überwiesen. Diese werden vorerst in zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats untergebracht, in Dresden beispielsweise an der Stauffenbergallee. Von dort aus werden die Geflüchteten dann auf die sächsischen Kommunen verteilt. Laut Landesdirektion Sachsen sei allerdings noch nicht absehbar, wann diese Umverteilung begonnen werde, da man dazu noch auf Weisungen des Bundesinnenministeriums warte.

Bisher keine Überlastung

In den Dresdner Erstaufnahmeeinrichtungen stehen derzeit noch über 400 Plätze für Ukrainer zur Verfügung. Damit zeichnet sich derzeit keine Überlastung der staatlichen Aufnahmekapazitäten ab. Christian Schäfer-Hock, Geschäftsführer des Ausländerrat Dresden, sieht das auch darin begründet, dass derzeit viele Geflüchtete privat untergebracht seien, bei Familienangehörigen oder Unterstützern, die unkompliziert helfen würden. Das ist rechtlich möglich, da für Ukrainer keine Pflicht zum Wohnen in einer Erstaufnahmeeinrichtung besteht. „Aber eine Unterbringung bei Privatpersonen könnte auf Dauer schwierig werden – deshalb ist es gut, dass von der Stadt neue Kapazitäten geschaffen werden.“

Vonovia: 80 Wohnungen für Flüchtlinge

Das Wohnungsunternehmen Vonovia stellt der Landeshauptstadt kurzfristig 80 Wohnungen zur Verfügung, wie ein Sprecher am Freitagmorgen auf Anfrage mitteilte. Es würden weitere Abstimmungen mit der Verwaltung laufen. Auch die Wohnungsgenossenschaften beteiligen sich an der Unterbringung von Kriegsgeflüchteten. Die Wohnungsgenossenschaft Aufbau bietet kurzfristig eine möblierte Gästewohnung an, wie Vorstand Andy Klyscz mitteilte. „Darüber hinaus haben wir noch elf sofort bezugsfähige, aber unmöblierte Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen angeboten“, sagt der Vorstand der WG Aufbau. Die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt befindet sich in Vertragsverhandlungen mit der Landeshauptstadt, teilte Sprecherin Julia Grotjahn auf Anfrage mit. „Voraussichtlich wird es sich um eine niedrige, einstellige Anzahl an Wohnungen handeln, weil nur sehr wenige Wohnungen leer stehen“, kündigte sie an.

„Vermehrter Bedarf ab nächster Woche“

Eine weitere Aufgabe für die Stadtverwaltung wird die Organisation der Betreuung der Geflüchteten sein. Dies wird von vier unabhängigen Trägern der Migrationssozialarbeit übernommen, die das Stadtgebiet Dresden unter sich aufgeteilt haben. Der Ausländerrat betreut die Region Mitte, die Caritas den Süden der Stadt. Caritas-Geschäftsführerin Juliana Schneider: „Wir sind als Träger der Migrationssozialarbeit mit der Stadt in engen Gesprächen, da wir ab nächster Woche von vermehrtem Bedarf ausgehen.“ Deshalb stimme man sich derzeit mit der Stadt darüber ab, welche Unterstützungsleistungen jetzt gebraucht würden. So möchte die Caritas etwa bei der Vermittlung von Wohnungen helfen und die medizinische und psychologische Versorgung absichern.

Neue Mittel für Sozialarbeit?

Laut Schäfer-Hock vom Ausländerrat gebe es derzeit auch Verhandlungen der Träger mit der Stadtverwaltung, um die finanziellen Ressourcen für die Migrationssozialarbeit aufzustocken. „Die Verträge mit der Stadt sind nicht so gestaltet, dass wir eine große Welle von Geflüchteten wie die jetzige auffangen können.“ Nach dem Willen des Ausländerrats soll das Rathaus deshalb schnellstmöglich neue finanzielle Mittel zur Verfügungen stellen, damit bei den Trägern neue Sozialarbeiter eingestellt werden können.

Positiv überrascht ist man beim Ausländerrat von der Solidarität der Dresdner. „Uns haben wahnsinnig viele Menschen kontaktiert, die helfen wollen. Es gibt eine starke positive Kraft aus der Stadtgesellschaft“, berichtet Nilsson Samuelsson aus dem Vorstand. Die größte Aufgabe sei es deshalb nun, die Hilfsangebote trotz der Unberechenbarkeit der aktuellen Situation zu koordinieren.

