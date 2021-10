Dresden erhält ein neues Gymnasium

Dresden

In der sächsischen Landeshauptstadt soll es bald eine neue Schule geben. Ein freier Träger will ein Gymnasium gründen. Gegenüber DNN erläutert die Geschäftsführung die Pläne. Voraussetzung ist aber noch ein Beschluss der Stadträte zu einer Immobilie.

„Wir planen ein dreizügiges inklusives Gymnasium“, erklärte der Geschäftsführer der FES Dresden gGmbH, Thomas Ertel, auf DNN-Anfrage. Die Freie Evangelische Schule betreibt an der Hausdorfer Straße in Dresden-Seidnitz bereits eine Grund- und eine Oberschule. In unmittelbarer Nähe dümpelt ein alter DDR-Schulstandort vor sich hin.

Altes POS-Gebäude aus DDR-Zeiten

An der Altenberger Straße 83 steht das Anfang der 1970er Jahre errichtete Gebäude der früheren 94. Polytechnischen Oberschule (POS). Dort war nach der Wende zeitweise das Gymnasium Blasewitz angesiedelt, das später den Namen Martin Andersen Nexö zurückbekam. Heute hat es an der Haydnstraße sein Domizil.

Das Grundstück ist mit einem viergeschossigen, unterkellerten und grundhaft sanierungsbedürftigen ehemaligem Schulgebäude – Typ Dresden Atrium – sowie einer Sporthalle bebaut, heißt es aus der Stadtverwaltung. Das Gebäude war bis zum Jahr 2008 als Schule in Betrieb und stand anschließend bis 2016 leer.

In den Jahren 2016 und 2017 wurde das Erdgeschoss als Unterkunft für Asylsuchende genutzt. Seither ist die Betriebserlaubnis als Schule ausgelaufen und wäre nur mit einem erheblichen Sanierungsaufwand wiederzubekommen. Das ist aus Sicht der Stadt unwirtschaftlich. Gegenwärtig steht das Gebäude leer. Die Turnhalle werde vom Schulverwaltungsamt als Lager für Schulmöbel genutzt.

FES wirbt seit 2017 um Grundstück

Seit Jahren bewirbt sich die FES um das Grundstück. 2017 wurden erste Planungen den Stadträten vorgestellt. Aus der CDU gab es kurze Zeit später Kritik am schleppenden Verfahren. Jetzt soll der Stadtrat über die Vergabe des Erbbaurechts entscheiden.

Laut Vorlage aus dem Geschäftsbereich von Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne), der erst seit einem Jahr im Amt ist, soll für ein 14300 Quadratmeter großes Teilstück der stadteigenen Immobilie ein Erbbaurecht für 50 Jahre zu einem jährlichen Zins von 50100 Euro bestellt werden.

Die Beratungen sollen Anfang November im Stadtbezirksbeirat Blasewitz beginnen und am 1. Dezember soll der Bauausschuss über das Erbbaurecht entscheiden. Für die Vergabe erfolgte zunächst eine Ausschreibung, bei der sich die FES und der Verein für interkulturelle Waldorfpädagogik Dresden e.V. bewarben. Der Verein hat im August 2020 in Strehlen in Containern den Schulbetrieb aufgenommen. Die Hoffnung auf den Standort an der Altenberger Straße zerplatzt nun.

Waldorfverein scheitert

Die Verwaltung favorisiert die FES unter anderem wegen der Erfahrungen mit dem Betrieb einer Schule und des Zeitplans. Die Schule will innerhalb von drei Jahren den Bau abschließen, beim neugegründeten Waldorfverein seien die Planung für den Endausbau bis 2034 gegangen, heißt es von der Stadt. Der Erbbauberechtigte darf das bestehende Gebäude abreißen und hat das Bauvorhaben innerhalb von drei Jahren ab Erlangung des Baurechts nutzungsfertig umzusetzen, fordert die Stadt.

Wenn die Stadträte ihre Entscheidung gefällt haben, kann es losgehen. „Der Zeitplan hängt von der Unterzeichnung des Erbbaurechtsvertrages ab“, sagt FES-Geschäftsführer Ertel. „Wenn dieser Ende 2021 oder im Januar 2022 unterzeichnet ist, planen wir den Beginn des Gymnasiums als Vorgründung im Sommer 2023.“ Das bedeute, dass die FES „entweder in unmittelbarer Nähe etwas anmietet oder Container im neuen Gelände aufstellt“.

2025 soll Neubau schon fertig sein

Gleichzeitig würden die baulichen Vorplanungen anfangen mit dem Ziel, „spätestens im Sommer 2025 in unser neues Gebäude einzuziehen“. Gerade vor dem Hintergrund der Zeitabläufe bei städtischen Schulbauten erscheint das als ambitionierter Plan.

Das Projekt sei derzeit mit etwa 23 Millionen Euro veranschlagt. Fördermittel stünden nicht zur Verfügung. „Seit 2017 bemühen wir uns schon um den Standort, weil die zahlreichen Wünsche unserer Eltern nach einer Ergänzung des Schulprofiles durch ein Gymnasium uns seit vielen Jahren begleiten“, erläutert Ertel den Hintergrund für die Pläne.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch auch nach der Entscheidung über das Erbbaurecht sind noch nicht alle Hürden überwunden. Der nächste Schritt besteht dann in einem in Abstimmung mit der Stadt Dresden durchzuführenden Wettbewerbsverfahren. Das diene der städtebaulichen und baulichen Einordnung des Schulcampus in das Gebiet. Ertel: „Hier hoffen wir auf konstruktive und zügige Lösungen, damit wir das Projekt baldmöglichst umsetzen können.“ Die FES wolle einen Lern- und Lebensort für die Schülerinnen und Schüler schaffen, der ihrer Vision „Gemeinsam glauben, lernen, leben“ entspreche.

Von Ingolf Pleil