Wenn sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) auf den beschwerlichen Weg von Berlin nach Dresden macht, dann geht es nicht um versenkte Maut-Millionen. Scheuer übergab einen Millionen-Scheck an Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) – für den Breitbandausbau. 10,6 Millionen Euro hatte der Bundesminister im Gepäck, 8,4 Millionen Euro brachte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) mit. So dass Dresden lediglich einen Eigenanteil von 2,1 Millionen Euro übernehmen muss.

Mit dem vielen Geld sollen 3000 unterversorgte Adressen – sogenannte „Weiße Flecken – im Stadtgebiet mit Glasfaser-Datenleitungen aufgerüstet werden. Unterversorgt ist eine Adresse, wenn nur lahmes Internet anliegt und keine Aussicht auf baldige Besserung besteht.

Schnelles Internet für 3000 Haushalte, zwei Schulen und 19 Unternehmen

„ Dresden ist für uns ein besonderes Projekt: Rund 1000 Kilometer Glaserfaser sorgen hier künftig nicht nur für schnelles Internet in 3000 Haushalten, zwei Schulen sowie 19 Unternehmen und Institutionen, sondern auch für optimale Bedingungen für das digitale Testfeld automatisiertes und vernetztes Fahren“, erklärte Scheuer.

„Schnelles Internet schafft einen Gewinn an Lebensqualität und ist eine wichtige Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft unserer Unternehmen, Schulen und Forschungseinrichtungen. Die Einschränkungen der Corona-Krise haben gezeigt, wie dringend notwendig eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist“, ergänzte der Ministerpräsident.

Vodafone erhielt Auftrag für Breitbandausbau

Der Oberbürgermeister betonte, dass eine schnelle digitale Anbindung heute einfach eine Notwendigkeit ist – ob in einem Handwerksbetrieb oder einem Privathaushalt. Breitbandverbindungen seien zu einem entscheidenden Standortfaktor geworden. Mit den Millionen könnten auch 1300 Adressen in den Dresdner Ortschaften schnelles Internet erhalten, so Hilbert.

Den Auftrag für den Ausbau der Infrastruktur – die Stadt hat vier Bauabschnitte gebildet – hat die Vodafone GmbH erhalten. Die Stadt hatte ein europaweites Vergabeverfahren gestartet. Die städtische Tochter Drewag ging dabei leer aus.

