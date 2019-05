Dresden

Die sächsische Tourismusbranche ist 2019 etwas schwächer ins Jahr gestartet als im Vorjahr. Das Statistische Landesamt zählte von Januar bis März gut 3,7 Millionen Übernachtungen - 1,3 Prozent weniger als im ersten Quartal 2018. Auch bei den Gästeankünften gab es mit rund 1,5 Millionen einen leichten Rückgang von 0,3 Prozent.

Deutlich unterschiedliche Entwicklungen gab es in den beiden Großstädten Dresden und Leipzig: Während sich die Messestadt Leipzig an steigender Beliebtheit erfreut, zählt die Landeshauptstadt Dresden weniger Touristen. Die Ankünfte und Übernachtungen haben sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um gut 7 Prozent verringert. Besucher blieben im Schnitt 1,9 Tage in der sächsischen Hauptstadt.

Besorgt müsse nach dem Jahresauftakt aber niemand sein, sagte eine Sprecherin des Landestourismusverbandes. Feiertage wie Ostern beeinflussten gerade in den Monaten März und April die Gästezahlen und erklärten die Schwankungen. Ostern war in diesem Jahr erst im April, 2018 aber am letzten Märzwochenende.

