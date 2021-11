Dresden bleibt dabei: Luftfilter nicht für alle Schulräume

Dresden

Es vergeht praktisch kein Tag, an dem nicht irgendjemand die mangelhafte Ausstattung der Schulen mit Luftfilteranlagen beklagt. Doch Dresden bleibt grundsätzlich bei seiner Haltung: Die Anlagen gibt es nur für bestimmte Räume. „Das Lüften bleibt das A und O“, bekräftigte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser seine Haltung.

Gewisses Umdenken der Stadt

Ein gewisses Umdenken gibt es jedoch: Statt der bislang geplanten 50 Anlagen will die Stadt nun zunächst 350 Geräte beschaffen, perspektivisch könnten es bis zu 600 mobile Anlagen sein. „Die Luftfilter können eine Unterstützung sein, aber ich bleibe skeptisch“, erläuterte der Bildungsbürgermeister das Vorgehen.

Die Luftfilter seien kein Ersatz für das Lüften. Sie sollen nun in Räumen eingesetzt werden, die schlecht belüftet werden können. Das seien in den „Typ Dresden“-Schulen aus DDR-Zeiten vor allem die in den Kellergeschossen liegenden Speiseräume.

Großteil für Grund- und Förderschulen

Von den 350 Geräten entfällt der Großteil auf Grund- und Förderschulen. 100 Filter könnten an Oberschulen oder Gymnasien eingesetzt werden, etwa 25 seien für Kitas vorgesehen. Im Vergabeverfahren sei ein Stückpreis von 650 Euro ausgehandelt worden. Das liegt deutlich unter dem in der Vergangenheit diskutierten Preis von 3000 bis 4000 Euro pro Gerät.

Donhauser verwies auf ein Gutachten zum Einsatz von Luftfiltern, die an der 144. Grundschule an der Micktner Straße getestet worden sind. Dabei sei „eine gewisse Wirksamkeit nachgewiesen“ worden. Sie seien zur Ergänzung „durchaus sinnvoll“. Aber „um das Lüften kommen wir nicht herum“, sagte der Bildungsbürgermeister. Anfang Dezember soll das Gutachten im Bildungsausschuss vorgelegt werden.

Da die Luftfilter keinen Einfluss auf den Kohlendioxid-Gehalt der Luft haben, will die Stadt zudem mit CO2 -Ampeln das Lüften in den Schulen unterstützen. Sollte den Schulen das Geld dafür fehlen würde mit dem Schulverwaltungsamt eine Lösung gefunden. Es werde auch weiter an einer stationären Luftfilteranlage für die Grundschule Cossebaude gearbeitet, wo das Lüften durch die enorme Lärmbelastung der nahegelegenen Bahngleise schwierig ist.

Von Ingolf Pleil