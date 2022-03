Dresden

Wer aus der Ukraine zu uns kommt, hat den Krieg erst einmal hinter sich. Doch wie wirkt das Erlebte nach? Im Psychosozialen Zentrum (PSZ) Dresden kümmern sich Psychologen, Therapeuten und Sprachmittler um Geflüchtete aus aller Welt. Zentrumsleiterin Katja Eisenkolb und der psychologische Leiter Malte Röttjer erklären im DNN-Interview, welche Folgen Krieg und Flucht für die Seele haben können, wie sie sich auf die Menschen aus der Ukraine vorbereiten und welchen positiven Einfluss unsere Solidarität haben kann.

In Dresden sind bislang zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Viele von ihnen dürften psychologische Betreuung benötigen. Worauf stellen Sie sich ein?

Eisenkolb: Ich weiß von einer Ukrainerin, die mit ihren beiden Kindern bei Bekannten untergekommen ist. Sie scheint völlig erschöpft und erschüttert, liegt nur im Bett und schläft. Ihr Mann kämpft in der Ukraine und schickt alle drei Tage ein Lebenszeichen per SMS. Ich denke, viele hoffen noch, dass der Krieg in ein paar Wochen vorbei ist und sie zurückkehren können. Wenn sich diese Hoffnung nicht bewahrheitet und der Alltag eintritt, wird den Menschen langsam der Verlust derjenigen bewusst, die sie zurückgelassen haben. Das kann sehr destabilisierend wirken.

Katja Eisenkolb und Malte Röttjer beraten im Psychosozialen Zentrum Dresden Menschen, die Krieg und Flucht erlebt haben. Quelle: Anja Schneider

Röttjer: Viele müssen erst einmal verarbeiten, dass sie jetzt hier sind. Das ist schwer, weil die Angehörigen ja oft noch im Land sind. Durch moderne Medien können sie zwar Kontakt halten, aber sie bekommen auch alles mit. Das heißt: Für die Menschen, die hier sind, ist nicht auf einmal alles gut und der Krieg nicht vorbei.

„Wer zu uns kommt, hat meist Schlimmes erlebt“

Seit 2016 bietet das PSZ Menschen mit Migrationshintergrund psychosoziale Hilfe. Warum braucht es eine Einrichtung wie Ihre?

Röttjer: Weil das Regelsystem Menschen mit Fluchterfahrung oft nicht erreicht. Das liegt zum einen an der Sprachbarriere und zum anderen daran, dass die meisten Betroffenen orientierungslos bei uns ankommen. Sozialarbeiter und Ehrenamtliche werden dann bestenfalls auf sie aufmerksam, sodass sie den Weg zu uns finden.

Eisenkolb: Wer zu uns kommt, hat meist Schlimmes erlebt, Vertreibung, Krieg und den Verlust von Menschen, die gestorben sind oder zurückgelassen werden mussten. Nicht immer hilft da eine westlich-psychologische Behandlung. Manche Menschen brauchen ein Ritual aus ihrer Kultur oder ihrer Religion, um wieder Stabilität zu finden. Da braucht es viel interkulturelles Know-how. Wir haben Mitarbeiter mit verschiedensten kulturellen Hintergründen und Sprachkenntnissen.

Was machen Krieg und Flucht mit der Psyche?

Eisenkolb: Wenn in der Heimat Krieg herrscht, verlieren die Menschen das Vertrauen in andere und in sich. Das ist eine erschütternde Erfahrung, denn wir sind soziale Wesen. Wenn es nicht gelingt, das Vertrauen wieder aufzubauen, kommt der Mensch im Leben nicht mehr zurecht. Dann reagiert er mit psychischen Symptomen, Ängsten, Depression, sozialem Rückzug, Schlafstörungen. Im schlimmsten Fall hört er Stimmen, verliert den Bezug zur Realität.

Röttjer: Das Perfide ist, dass die Geflüchteten nach den traumatischen Erfahrungen im Heimatland in Deutschland die nächste Art der Hilflosigkeit erleben. Beispielsweise, weil sie wegen des Dublin-Systems, das die Asylantragstellung im ersten Ankunftsland in der Europäischen Union vorschreibt, wieder weggeschickt werden. Oder weil sie ewig auf den Asylbescheid warten und bis dahin in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen. In dem Fall haben die Geflüchteten aus der Ukraine Glück.

45 freiberufliche Sprachmittler, die bei den Gesprächen übersetzten

Welche Geschichten bekommen Sie in den Gesprächen mit Ihren Klienten zu hören?

Eisenkolb: Ich erinnere mich an eine meiner ersten Klientinnen im PSZ. Sie war mit ihrer Tochter aus Afghanistan geflohen, ihr Mann und ihr kleinster Sohn waren bei einem Bombenattentat gestorben. Als sie zu uns kam, war sie schwer traumatisiert und völlig hilflos. In solchen Fällen muss man schauen, wie man überhaupt erst einmal wieder das Leben bewältigt. Vor zwei Jahren meldete sie sich und erzählte mir, dass es ihr gut gehe, sie einen neuen Partner gefunden und eine Ausbildung begonnen habe.

Wie geht psychologische Behandlung, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht?

Eisenkolb: Wir haben 45 freiberufliche Sprachmittler, die bei den Gesprächen übersetzten. Sie vermitteln nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell. Damit die Übersetzer mit dem umgehen können, was sie zu hören bekommen, werden sie von uns geschult. Es geht zum Teil um unfassbare, manchmal entmenschlichende Erfahrungen, Folter, sexualisierte Gewalt, Verstümmelung – um die krassesten Beispiele zu nennen. Aber auch allein das Sitzen im Keller kann traumatisch sein. Schließlich ist der Mensch ei­nem ständigen, massiven Gefühl der Angst ausgesetzt, wenn von oben Bomben kommen.

Wie hoch schätzen Sie den Bedarf an psychologischer Hilfe unter den Geflüchteten aus der Ukraine ein?

Eisenkolb: Diese Woche kommen schon die ersten Klienten zu uns. Wegen der aktuellen Lage haben wir unser Anmeldesystem so umgestellt, dass wir einige Ukrainer sehr schnell in Beratung nehmen können. Das bedeutet leider, dass sich die Wartezeit für andere verlängert. Obwohl der Krieg auch bei Menschen aus anderen Ländern Ängste und Traumata hochholt. Allein an einem Tag hatten sich jüngst vier Personen bei uns gemeldet.

„Es kommt darauf an, wie das Trauma verarbeitet wird“

Braucht denn jeder, der Krieg erlebt, eine Therapie?

Eisenkolb: Ich denke, der Großteil der Geflüchteten aus der Ukraine hat eine traumatische Erfahrung gemacht. Das heißt aber nicht, dass alle eine Traumafolgestörung entwickeln. Denn es kommt darauf an, wie das Trauma verarbeitet wird, abhängig von der psychischen Widerstandskraft und Lebenssituation. Die Forschung zeigt, dass 25 bis 40 Prozent der Geflüchteten eine psychische Erkrankung entwickeln. Ob das im Fall der Ukraine so sein wird, wissen wir noch nicht. Was wir wissen: Wenn die Menschen sich an ihrem neuen Wohnort gut und herzlich aufgenommen fühlen, kann das der Ausbildung einer psychischen Erkrankung entgegenwirken.

Röttjer: Ich gehe davon aus, dass die überwältigende Mehrheit der Ankommenden Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung hat. Aber das ist nach so einer Erfahrung auch normal. Bei 60 bis 70 Prozent verschwinden die Beschwerden von allein wieder, weil sie genug Selbstheilungskräfte haben. Unsere Aufgabe ist es, uns um die Übrigen zu kümmern. Da aus der Ukraine vor allem Kinder und Mütter kommen, müssen wir uns in diese Richtung breiter aufstellen.

Schon für Einheimische ist es schwer, einen Platz beim Therapeuten oder in einer Klinik zu bekommen. Wie schätzen Sie die Lage für die Geflüchteten ein?

Röttjer: Wenn die Person eine Gefahr für sich oder andere darstellt, bekommt man einen stationären Platz in der Psychiatrie. Dazu sind die Kliniken verpflichtet. Alles darüber hinaus ist mit langen Wartezeiten verbunden. Ein zusätzliches Problem ist die Sprachbarriere. Manchmal können Kliniken Sprachmittler organisieren, aber das kostet Geld und Personal. Dabei sind die Kliniken sowieso schon am Limit, vor allem seit Corona. Die Krankenkassen müssten die Sprachmittler bezahlen, damit nicht die Kliniken oder die Patienten auf den Kosten sitzen bleiben.

Eisenkolb: Durch die Sprachbarriere kommt es manchmal zum Drehtüreffekt. Wir melden die Klienten in der Klinik an, sie gehen rein und kommen ein paar Tage später wieder raus, weil es dort zu wenige Leute gibt, mit denen sie sprechen können.

PSZ Dresden: Psychologische Hilfe nach der Flucht Das PSZ in Dresden ist nach eigenen Angaben die einzige spezialisierte Fachstelle in der Landeshauptstadt für niedrigschwellige psychologische Beratung und Behandlung für Menschen mit Migrationshintergrund. Es beschäftigt Psychotherapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter, Psychiater sowie 45 psychosozial geschulte Sprachmittler. Das Zentrum steht unter dem Dach von „das Boot“, ei­nem Leipziger Träger der ambulanten gemeindepsychiatrischen Versorgung. 2021 zählte das PSZ 272 Klienten aus 29 Ländern. Die meisten kamen aus Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Venezuela, Tunesien und Georgien und lebten in Dresden. Häufige Beratungsthemen waren die Fluchtgeschichte, Abschiebeangst und Gewalterlebnisse, aber auch die Wohnsituation, berufliche Perspektive, Sozialleistungen und die Sorge um Angehörige. Viele der Klienten im PSZ sind traumatisiert. 2021 spielte in 29 Prozent der Fälle politische Verfolgung eine Rolle, bei 25 Prozent der Verlust enger Bezugspersonen. 15 Prozent berichteten von sexualisierter Gewalt, 14 Prozent von seelischer und körperlicher Folter. Knapp ein Drittel erzählte von suizidalen Gedanken, 15 Prozent hatte bereits einen Suizidversuch. Auch im PSZ übersteigt die Nachfrage das Angebot. 158 Klienten warteten Ende Dezember noch auf ihr Erstgespräch – 58 mehr als im Vorjahr.

„Sehr dankbar, dass ich in Deutschland geboren bin“

Warum haben Sie sich im großen Feld der Psychologie für die Arbeit mit Migranten entschieden?

Eisenkolb: Ich bin schon immer gerne gereist und habe eine große Liebe und Offenheit für andere Menschen aus anderen Ländern mit anderen Denkweisen. Dann kam die Flüchtlingskatastrophe von 2015. Die Dramen, die sich auf dem Mittelmeer abspielten, haben mich sehr berührt und mit meiner ostdeutschen Prägung kann ich verstehen, dass Menschen nach einem besseren Leben für sich suchen. So bin ich 2016 in die Arbeit mit Geflüchteten eingestiegen.

Röttjer: Auf Berufswegen kam ich viel mit dem Thema Gerechtigkeit in Berührung und irgendwann stellte ich mir die Frage: Wie kann man Menschen helfen, deren Situation meist von Hilflosigkeit geprägt ist, die kaum Einfluss haben auf ihren Werdegang und obendrein noch aktiv in ihren Möglichkeiten beschränkt werden? Das hat mich motiviert, in diesem System eine Rolle zu übernehmen.

Hat die Arbeit Ihren Blick auf geflüchtete Menschen verändert?

Eisenkolb: Die Tatsache, dass Menschen mit zum Teil schrecklichen Erfahrungen trotzdem herzlich und dankbar zurück ins Leben finden können, hat für mich die eine oder andere kleine psychische Problematik relativiert. Zudem bin ich heute sehr dankbar, dass ich in Deutschland geboren bin und leben darf, wo ich sicher bin und keine Angst haben muss, vor die Tür zu gehen, wo mich eine Bombe töten könnte.

Röttjer: In den Medien sieht man den Krieg und die Fluchtbewegung, aber was die Menschen konkret erleben, erfährt man nicht. Erst durch meine Arbeit habe ich verstanden, was Krieg und Flucht für die Betroffenen bedeuten, aber auch, was die menschliche Psyche alles leisten kann. Zu sehen, dass es den Menschen auch wieder besser gehen kann, gibt mir viel Mut.

Von Laura Catoni