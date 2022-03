Dresden bereitet 19 weitere Turnhallen für Flüchtlinge vor

Dresden

Die sächsische Landeshauptstadt hat bereits vier Schulsporthallen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vorgesehen. Nun wird mit deutlich wachsenden Zahlen in den nächsten Tagen gerechnet und es müssen deutlich mehr Turnhallen genutzt werden.

Es sind weitere 19 Schulsporthallen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine vorgesehen, bestätigte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser auf DNN-Anfrage Informationen aus Dresdner Schulen.

Seit Donnerstag arbeiten die Johanniter bereits daran, die Sporthallen am Gymnasium Bürgerwiese, am Tschirnhaus-Gymnasium sowie den Beruflichen Schulzentren für Gastgewerbe und Bau und Technik für die Aufnahme von Flüchtlingen einzurichten. Darin sollen Personen aufgenommen werden, die über Polen vor dem von Russlands Präsidenten Wladimir Putin angezettelten Krieg in der Ukraine flüchten.

Zusätzliche Flüchtlinge aus Tschechien erwartet

Nun wird damit gerechnet, dass viele zusätzliche Flüchtlinge aus Tschechien nach Sachsen einreisen. Sie könnten in Dresden aus Zügen aussteigen und hier registriert werden. Es soll damit vermieden werden, dass sich die Ankunftszahlen in Berlin konzentrieren.

Daher sind nun in Dresden 19 weitere Schulsporthallen an weiterführenden Schulen und Berufsschulen ausgesucht worden. Es geht um solche Einrichtungen, die eine Zulassung für Veranstaltungen haben und damit für größeren Publikumsverkehr vorgesehen sind. Die Schulleiter werden derzeit informiert.

Von Ingolf Pleil