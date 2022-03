Dresden belegt drei Notunterkünfte mit Flüchtlingen

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden hat am Sonntag drei als Notunterkünfte eingerichtete Turnhallen mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine belegt. Das teilte Kai Schulz, Sprecher der Stadtverwaltung, am Nachmittag auf Anfrage mit. Es würden immer mehr Menschen mit Zügen aus Prag in Dresden ankommen, besonders in den Nachtstunden. Bis Sonntag seien rund 270 Plätze belegt gewesen.

Das Geschehen ist dynamisch

Laut Schulz sei das Geschehen nach wie vor dynamisch, da viele Menschen von Dresden aus weiter zu Verwandten und Angehörigen im Bundesgebiet reisen würden. „Wir werden am Montag schauen, wie viele Menschen sich in Dresden registrieren lassen wollen und die Flüchtlinge für die Formalitäten zum Sozialamt bringen.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Dienstag soll das zentrale Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Betrieb gehen. Dort sollen alle relevanten Behörden unter einem Dach vereint werden, auch sind Notunterkünfte in den Messehallen geplant. Am Montag wird in der Messe noch abgebaut – am Wochenende waren die Messehallen mit der großen Messe „Karrierestart“ belegt.

Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft

Noch hat die Landeshauptstadt nicht alle Kapazitäten in den Notunterkünften ausgeschöpft. Die Stadt stehe im ständigen Austausch mit der Landesdirektion und hoffe darauf, dass diese Flüchtlinge aus Dresden in die Landkreise und andere kreisfreie Städte verlege. „Wir hoffen auch, dass der Freistaat weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in Betrieb nimmt, auch das würde unsere Ressourcen entlasten“, erklärte der Stadtsprecher.

Dresden bereitet sich auf alles vor

Insgesamt sei die Situation in der Landeshauptstadt aber noch überschaubar – im Vergleich zu Polen, das mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen hat. „Wir bereiten uns auf alles vor, aber wir haben bei weitem nicht die dramatischste Situation in Dresden“, so der Sprecher.

Von Thomas Baumann-Hartwig